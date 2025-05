Juanse y la gira despedida de Ratones Paranoicos: "Creemos haber cumplido nuestra misión"

Es la gira despedida porque entendieron que era el momento de darle cierre. Es la gira despedida pero capaz no es. Juanse (Juan Sebastián Gutiérrez) sabe que es complicado explicar la situación de este tour internacional al que los Ratones Paranoicos llamaron Última Ceremonia, pero afirmó que vive en el presente, y que no es Tusam para ver el futuro.

“Será el último show en Montevideo de los Ratones”, alertó al arranque, con toda la carga emocional que ello conlleva, pero no puede evitar dudar. Porque la banda se lleva bien, porque tienen ganas de tocar, y porque siempre, para él y los que están enfrente, “Ratones es un buen momento”.

¿Qué podemos esperar de este show en Montevideo?

Como expectativa, lo primero que te puedo decir es que es el último show que va a dar Ratones Paranoicos en Montevideo, o sea, es la gira despedida de la banda. En el marco de lo que es una gira de despedida, la Última Ceremonia Tour, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Lo que sí sabemos es que hoy por hoy es el último show, digamos, al menos en Montevideo.

Venimos de tocar en Paysandú, donde tuvimos una respuesta increíble, obviamente en el marco de la Fiesta de la Cerveza, donde tocamos con bandas como No Te Va Gustar, La Vela Puerca, dos bandas muy importantes en nuestra presencia en lo que es la parte limítrofe de Uruguay y Argentina. En base a eso vamos a ir presentándonos donde por ahí nunca estuvimos, o por ahí donde hace mucho tiempo que no estamos.

Tuvieron el show de Paysandú que tuvo una buena respuesta, también recuerdo que en el Cosquín Rock quizás costó entrarle al público ¿cómo ves tu relación con el público uruguayo en los conciertos?

Es excelente. El público nuestro, por lo menos, conoce al Rock & Roll. Nuestro último concierto en Paysandú, las imágenes hablan por sí solas. Nosotros vamos a Uruguay desde la década de los 90, yo en particular fui muchas veces, de hecho muchos de los chicos de No Te Va Gustar tocaban con nosotros cuando eran chicos. En general siempre fue una relación muy buena.

Venimos de una temporada de verano increíble, donde tuvimos que sumar otra función de Medio y Medio. Y de hecho no hicimos una tercera porque estaba colapsada toda la red turística, no nos pudimos quedar porque no había tiempo ni espacio para agregar la tercera función, sino hubiéramos agregado otra más.

Varios artistas argentinos definen al público uruguayo como “respetuoso”. Vos que sos de arengar al público, que te gusta el movimiento, ¿ves lo mismo o sentís que es quizás más frío?

Lo más importante de todas estas décadas es que la gente que va a escucharnos es un público entendido. Conocen el Rock & Roll, a los nuevos grupos que están a la vanguardia del Rock & Roll hoy, porque viste que el Rock dicen que se está muriendo hace 60 años.

Además nosotros siempre fuimos muy integrados al esquema uruguayo, sobre todo por la época, te vuelvo a repetir, a partir del año 93 al 2013. Yo tuve mucha actividad solista también, íbamos con Pappo (Norberto Napolitano), zapamos con (Hugo) Fattoruso, con (Beto) Satragni, gente de la vieja camada del Rock & Roll.

Yo no me doy cuenta pero ya estoy empezando a pertenecer a ese escuadrón (risas), pero cuando empezamos ahí éramos la novedad, pero ahora han surgido un montón de estilos, han aparecido un montón de artistas jóvenes que obviamente han creado y se han hecho su espacio a través de su dinámica de promoción y de lanzamientos.

Yo creo que Ratones es una banda que no defrauda porque cuando uno va a verlos, la música emerge como un contenido esencial dentro de lo que es el estilo que tenemos nosotros. Siempre nos encontramos con mucho respeto.

Hablando de esta discusión de la muerte del Rock, ¿cuáles bandas o cuáles solistas ves así especialmente que digas, estos son quizás los que están llevando la lanza del género?

Es muy difícil decir una banda, pero fundamentalmente hay bandas que hacen solamente Rock & Roll, no meten en el medio. Yo ahora respeto mucho a las bandas que incluyen música de murga, o “feat” con artistas que no tienen nada que ver con el estilo. De hecho yo he participado en muchas circunstancias de este tipo. Lo que sí, creo que lo que la banda ha adquirido en este recorrido, vos no te olvides que son 40 años que estamos de gira, fue nunca perdernos del camino que nos trazamos, que es el Rock & Roll.

¿Y qué bandas ves que se mantengan en esa línea?

A mí me gustaba mucho una banda que se llamaba Limousine, también me gustan las bandas que siguen el estilo de lo que hicimos con Pappo. No Te Va Gustar es una banda que realmente tiene contenido y un sonido y una profesionalidad que por algo tienen la respuesta que tienen, aunque tal vez podrían estar mucho mejor posicionados en Argentina si se dedicara exclusivamente a lo que es, entre comillas, lo que el establishment denomina “mercado”, pero como en apariencia y en algunos aspectos muy importantes somos bandas independientes, aunque tengamos sellos discográficos, lo bueno que tenemos es que no nos han podido imponer un criterio musical, que es lo que está pasando últimamente con los artistas que sufren.

Porque siempre te tiran la onda de “¿por qué no te metes algo de este lado?”, que es más fácil, o es más accesible, o es más comercial. Nosotros nunca pensamos en eso, y yo creo que eso nos da autenticidad, porque jamás nos fijamos en ver cuántos discos íbamos a vender, y hemos vendido millones de discos.

Nunca hemos entrado en el estudio con el objetivo de vender, que eso es lo más importante. Lo cual no quiere decir que no tengamos el objetivo de la entrada, porque obviamente las bandas si se jactan de tener un estilo, una trayectoria, una permanencia, o yo lo llamo vigencia, tiene que ser también el resultado de la respuesta del público. Si no, sería todo una ridiculez absoluta.

unnamed (49).jpg

¿Qué los llevó a tomar esta decisión de la despedida?

Es una decisión como tantas decisiones de la vida, a veces uno dice “voy a vender el auto” y al final terminás quedándotelo. No es el criterio que aplicamos a la parte artística, no es “ah bueno, vamos a tocar, ahora nos separamos para después volver”. No, no, hoy por hoy creemos haber cumplido nuestra misión dentro de lo que es el espectro de lo que es la parte promocional, profesional, técnica inclusive, lo cual no quiere decir que no haya una nueva propuesta, un nuevo proyecto a futuro.

De hecho estamos tocando juntos, no hay problemas personales en la banda, que no tenga soluciones o sea irreversible, ¿entendés? También es difícil de explicar, tal vez de comprender, pero lo que tenemos es ese entusiasmo, esas ganas de ensayar, de tocar.

Tal vez no nos presentemos de nuevo en el lugar en donde ya hemos hecho historia, pero de alguna manera tal vez sigamos ensayando y juntándonos, porque de hecho lo hacemos. Somos amigos, hemos viajado juntos, venimos de una gran gira europea. Estamos ya prácticamente en condiciones de anunciar nuestra gira a Estados Unidos para el mes de junio.

O sea, proyectos hay, digamos, y siguen generando alternativas. Ahora, obviamente, si nosotros anunciamos una ceremonia como última, bueno, es como que te dijera “voy a hacer otro Vélez”. Eso no, porque sería defraudar al público, y a nosotros mismos, porque no tendríamos claro lo que necesitábamos hacer. A la edad que tenemos nosotros lo que buscamos es la plenitud, y uno la puede entender como quiera, pero nosotros la entendemos por el lado de hacer lo que tenemos ganas de hacer.

Después, bueno, el futuro lo dirá. Fortalecerán de nuevo una reunión, bueno, no lo sé, no lo puedo decir, no soy Tusam. Lo que tengo es ganas de seguir tocando y de seguir dándole distintos tratamientos a lo que sale dentro del entusiasmo que tengo por seguir tocando.

¿En qué momento llegaron a esa decisión?

Todo el inicio de toda esta situación la generó nuestro show en Vélez, que fue una multitud, más de 50.000 personas. Vos pensá que nuestro primer Vélez lo tuvimos que compartir con Keith Richards, se nos propuso integrarlo a la programación del show y la venta anticipada que había.

Nosotros tuvimos creo que una actitud bastante loable después de renunciar a nuestro propio estadio, y fue muy reconfortante porque yo creo que también tuvo mucho que ver ese show con la venida de los Stones a la Argentina, con nuestra apertura de todos los shows que dieron acá y en Chile y sobre todo con el regreso de Pappo a los escenarios que ya hacía dos años que se había retirado.

Fue todo un combo que hizo que posteriormente tuviéramos el acontecimiento de ser convocados por MTV para hacer el Unplugged donde por única vez actuaron en el estudio Charly García y Pappo, con Ratones Paranoicos.

Fueron hitos que fueron marcando nuestra forma de convencernos a nosotros mismos, de realizar lo proyectado. Entonces ahí (en Vélez) fue donde surgió eso y, también ¿por qué dejar afuera a todos los que no pudieron ir?. Muchos hubieran querido venir desde el interior del país, desde Uruguay, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, no pudieron. Eso es lo que estamos haciendo ahora.

IMG_6758.tiff

En esto del balance, ¿cuál fue para vos el mejor momento de la banda?

Si bien puedo hacer una memorabilia de lo que hicimos hasta ahora, lo demás es el presente, es hoy, y todo es bueno porque si no yo hoy, ahora, no estaría hablando con vos, haciendo una nota, por ejemplo. Yo creo que Ratones en sí es un buen momento, es un buen momento para escuchar.

Hemos hecho realmente un esfuerzo muy grande a lo largo de toda nuestra trayectoria para tener una alta calidad de mezcla en los discos, para generar música que realmente tenga contenido y aunque tal vez algunos nos juzgan como limitados o como básicos o como viscerales, bueno, es Rock & Roll, yo creo que el secreto del Rock & Roll es también tener imaginación para crear dentro de esas limitaciones que te da la estructura compositiva en las nuevas canciones.

¿Sentís que nunca se pudieron sacar del todo la imagen de la limitación o la imitación?

No, no, nos gusta, nos gusta hacerlo. Venimos de eso y somos pioneros en estas estructuras y las vamos a seguir haciendo creo que hasta el final de nuestras vidas. No tenemos otra forma de expresar lo que sentimos y pensamos. Así que es así. Es Rock & Roll.

Pasados todos estos años, ¿pasó lo que se imaginaban cuando eran adolescentes o lo que querían que pasara como banda?

Mucho más, eramos pendejos de 16 años, los stones sacaban discos y esperamos una semana. Terminar con ellos, de gira, tocando, grabando. Abrir tantos espectáculos, de Aerosmith, AC/DC, tocar con todas las bandas que hemos tocado. Es un sueño para nosotros, que teníamos de chicos y que jamás pensamos que se iba a realizar.