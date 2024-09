Las polémicas declaraciones de Juanse sobre el feminismo: "Cuando empiezan a gritar son un plomazo"

"Para mí el feminismo siempre existió, desde el Génesis. Primero, el feminismo es un extremo, como radicalismo, peronismo. Jesús no te va a preguntar si sos radical o peronista; o si sos feminista. Ahora, que haya personas que crean que hay que recuperar derechos, qué sé yo... Está bien, pero qué sé yo. Siempre fue igual. No hay que imponer una postura. Hay que desarrollar el bien común ", consideró el músico.

"O sea, vos me estás diciendo: 'Ay, me percibo cacerola'. Y no: yo te veo que hablás, y tenés ojos, corazón, órganos. Sos un ser humano, no sos una cacerola", agregó. "Tengo muchos amigos feministas y amigas feministas, y tengo muchos amigos que no están de acuerdo. Pero se puede convivir", matizó.