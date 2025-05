"Existía la posibilidad de que no pudiera hablar": la fuerte confesión de Luis Alberto Carballo sobre el momento en que pensó que se terminaba su carrera

Sin embargo, a la distancia reconoce esa experiencia como uno de los momentos más complicados y duros de su vida. " Existía la posibilidad de que no pudiera hablar más o que quedara con una disfonía que obviamente no me permitiría hacer un programa de televisión ", contó este lunes en el programa de streaming La noche del pela, que conduce Nelson Burgos en el canal Trimax Media.

"Mi tema fue en las cuerdas vocales, entonces podía pasar eso. Por suerte caí con un excelente médico acá, y después fui a operarme a Argentina", relató Carballo. "El médico me revisó un lunes y me dijo 'te opero el miércoles'. Me preguntó a qué me dedicaba, le conté, y me dijo 'no te preocupes, vas a hablar como hablabas'. Yo pensé que capaz me lo dijo para que me tranquilizara, y no".