Luis Alberto Carballo habló de su vuelta al Carnaval y de los episodios más picantes de sus programas

Lo que pasó con la película de los uruguayos (La Sociedad de la Nieve), el casamiento de Carlos (Perciavalle) con (Jimmy) Castilhos.

¿Imaginaste que el casamiento podía terminar así, en un divorcio apenas meses después?

No, la verdad que no. Sinceramente no sé bien qué pasó, yo sé que se hicieron declaraciones de ambas partes. Yo tuve la oportunidad de hablar con Carlos después, pero fue lo que menos hablamos, tratamos de no hablar de eso, porque él venía a hablar de otros temas, pero me sorprendió realmente, me sorprendió todo, el desenlace, todo el desarrollo y el desenlace todo tan rápido.

¿Yendo a las declaraciones de infidelidades de Anto Lima sobre Santiago Urrutia, que hay detrás de eso, dolor, rencor?

Cuando estuvo Anto Lima en el programa hace muy poco, yo la vi muy tranquila, tranquila en el sentido de que todo lo que ella tenía que acomodar lo acomodó antes de ir al programa. Yo calculo que por ahí ella estaba tranquila y hablaba tan tranquila, no ocultó nada. Hablo del Colo (Ramírez, su marido), de Santiago (Urrutia).

¿En tu programa confirmó que hubo una relación con Urrutia y que el marido lo sabía?

Sí, lo confirmó, pero te repito, le vi una tranquilidad encima, que me parece que eso es producto de que acomodo todas la fichas donde tenían que estar.

¿Como viene el próximo año, momento de balance y ahora hay que empujar el 2025?

Bien dicho, hay que empujarlo. Viene bien Algo Contigo, no para, sigue de largo. Vamo Arriba también, se vienen un par de obras de teatro que ya estamos preparando. Vamos a estar en el teatro Alianza haciendo una obra con el Gato Félix, Robert Moré y Nelson Burgos y también estamos preparando con Humberto de Vargas unas presentaciones en un lugar muy icónico de nuestro Montevideo. Este año me embarque en Carnaval. Además me encanta porque vuelvo, para el que nos ve y no conoce mucho carnaval, vuelvo a un título, un grupo histórico del carnaval uruguayo que vuelven (Los Adam's), porque mis mayores logros en cCarnaval fueron con ese conjunto, hace...no importa los años. Pero vuelvo.

¿Empezaste hace 40 años con el carnaval?

Justo 40, yo comencé en 1985.