La insólita polémica que se generó entre Ricardo Darín y un ministro de Milei por el precio de las empanadas en Argentina

"La verdad no entiendo nada, me llama la atención esto de sacar los dólares del colchón, ¿de quién están hablando? Una docena de empanadas cuesta 48.000 pesos (unos 42 dólares) , así que no comprendo de qué están hablando, hay mucha gente que lo está pasando muy mal ", enfatizó Darín.

Legrand asintió: "Los precios son terribles, terribles, no alcanza la plata", dijo la conductora.

El ministro de Economía le respondió al actor en una entrevista en La Nación. "Me dio vergüencita ajena", dijo en diálogo con Luis Majul. "Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez. Todavía lo están gastando en las redes".

"Quedate tranquilo Ricardo, que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos", dijo Caputo.

En #LaCornisa por LN+ con @majulluis. pic.twitter.com/5pxxZuF7t5 — La Nación Más (@lanacionmas) May 26, 2025

"Se entiende claramente a qué me refiero", respondió Darín en una nota con Intrusos. "Los precios están elevados, la gente lo sabe. No tiene nada que ver con hablar mal del gobierno ni del señor Caputo, que me trató de Ricardito. Bastante despectivo para un funcionario público", agregó.

Embed RICARDO DARÍN HABLÓ CON "INTRUSOS": "LUIS CAPUTO FUE DESPECTIVO", Y DIJO: "QUEDARSE CALLADO NO ESTÁ BIEN"@Intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/NRu15VPPOM — América TV (@AmericaTV) May 26, 2025

El episodio se multiplicó en las redes sociales. "Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás –sin ofender a nadie ni insultar– te empezás a quedar callado. Y eso no está bien, porque lo más importante es la democracia. Yo respeto al gobierno, como he respetado a todos aún no estando de acuerdo, pero hay que cuidar las formas".

Con información de AFP