La película en la que Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía llegó al cine: "Ojalá nunca hubiera escrito esa maldita película"

Joel Souza, director de Rust , la película en la que el actor Alec Baldwin mató de manera accidental de un disparo a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, reconoció este jueves en una entrevista con el diario británico The Guardian que desearía no haber escrito esa película y manifestó que las armas le producen rechazo.

"No crecí rodeado por ellas y no me gusta esa cultura. Las armas me repelen. La idea de tocar una, de agarrar una, me parece asquerosa", dijo Souza, de 51 años, en la entrevista.