La vida y las películas de Gene Hackman, la leyenda del cine que no fue "entrenado para ser una estrella"

Su segunda estatuilla dorada se la llevó dos décadas después por su brutal interpretación del sheriff "Little Bill" Daggett en la cinta Sin perdón (Unforgiven, 1992) de Clint Eastwood.

Gene Hackman (2).jpg

En cinco décadas de carrera, actuó en al menos 80 películas y fue nominado otras tres veces al Oscar.

Un gran artista

Hackman nació durante el periodo de la Gran Depresión en Illinois. Venía de una familia rota: su padre se fue cuando tenía 13 años y su madre murió en un incendio. Hackman también pasó por un periodo amargo de servicio en la marina de Estados Unidos, a la que se unió a los 16 años, mintiendo sobre su edad.

El actor utilizaría luego su turbulenta historia personal para dar vida a sus personajes. "Las familias disfuncionales han engendrado una cantidad de muy buenos actores", admitió Hackman en una entrevista a The Guardian en 2002.

Francis Ford Coppola, que lo dirigió en la cinta La conversación (1974) se refirió a él como "un gran artista", "inspirador" y "magnífico en su trabajo y complejidad".

Hackman debutó en la actuación relativamente tarde y solo logró llamar la atención con más de 30 años.

De hecho, tras su inscripción en el Pasadena Playhouse en California al final de los años cincuenta, una leyenda de Hollywood relató que él y su entonces compañero de estudios Dustin Hoffman, fueron votados como aquellos con "menos probabilidad de alcanzar el éxito".

gene Hackman (5).jpg

Mas tarde, se juntarían con Robert Duvall en Nueva York, cuando los tres aún eran actores con dificultades.

Sin la bendición del atractivo físico, Hackman se valió de su talento y versatilidad, asumiendo una serie de papeles duros y ofreciendo interpretaciones reflexivas e inteligentes.

"Yo quería actuar, pero estaba convencido de que los actores debían ser apuestos. Eso vino de los días en que Errol Flynn era mi ídolo. Salía de un teatro y me asustaba al mirarme en un espejo porque no me parecía a Flynn", dijo Hackman en una ocasión.

En 1964 fue contratado en Broadway para la obra Any Wednesday lo que lo llevaría a un pequeño papel en la película Lilith, protagonizada por Warren Beatty.

Algunos años después, Beatty hacía audiciones para la cinta Bonnie & Clyde y eligió a Hackman como el hermano de Clyde, Buck Barrow.

Aquella histórica película de 1967 le valió a Hackman su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto, y lo dejó firmemente en el camino del estrellato.

image.png

"Fui entrenado para ser un actor, no una estrella. Se me entrenó en interpretar personajes, no para lidiar con la fama, los agentes, los abogados o la prensa" afirmaba Hackman.

Acumuló docenas de créditos cinematográficos en su carrera y continuó trabajando hasta más allá de sus 70 años aunque fuera de los reflectores, viviendo con su segunda esposa en Santa Fe, escribiendo y pintando.

Continuó trabajando en el siglo XXI, protagonizando The Heist y Los fabulosos Tenenbaum en 2001, este último le merecería su tercer Golden Globe, antes del anuncio de su retiro en 2008.

image.png

"De verdad, emocionalmente, me cuesta mucho verme en una pantalla", aseveró el actor una vez. "Pienso en mí mismo como alguien muy joven, y luego veo a este anciano con papada y ojos cansados, entradas y todo eso".

En base a agencias