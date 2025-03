La visita de Sergio Puglia a Susana Giménez en Punta del Este: "Me encantaría hacer un programa especial con ella"

No, sabés que no, yo siempre pongo por encima la relación personal a la profesional, no la quiero poner en esa incomodidad, si algún día se da, genial. Me encantaría hacer un programa especial con Susana, como con Mirtha Legrand, siempre le decía a Mirtha, "te tengo que invitar, te tengo que invitar" y se me adelantó Canal 12 con el programa que hacía Rubén Rada, Décadas. Por eso te decía, hay momentos que prefiero priorizar la relación afectiva, la amistad, antes que el encuentro ante las cámaras, si se da con Susana, se va a dar naturalmente.