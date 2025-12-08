Lali en Uruguay: la noche en que Montevideo atendió al demonio en la rambla de Punta Carretas

Desde temprano, el aire se había cargado de una tensión extraña. Aunque las puertas abrían a las 18, los alrededores de la Rambla de Punta Carretas ya eran un hormiguero: puestos vendiendo remeras y gorros con la estrella incompleta que identifica la gira y, como reconoció la misma Lali en el show, "unas locas que están acampando hace un mes, ¿qué les pasa?!" . La previa era una declaración de fanatismo que la artista aceptó con humor.

El día había sido sofocante, pero al caer la noche, el viento que venía del Río de la Plata creó el ambiente perfecto: si estabas en el medio del pogo, sudabas abrazado por el calor corporal de la multitud; si te alejabas, el frío cortante te recordaba que estabas al borde del estuario.

Pasadas las 21, el guiño de las luces apagadas desató una ansiedad tremenda. El inicio fue cien por ciento rockero : la música grave comenzó a construir una atmósfera de tensión. Los gritos subieron hasta la explosión. Lali apareció en lo alto de una plataforma y el ataque fue frontal: Lokura abrió la noche eufórica, con el público saltando y dejando todo en el pogo.

URUGUAYOS "Yo no los cuento": lo que dijo Luis Suárez sobre los cuatro mundiales de la selección uruguaya al compararlos con los tres de Argentina; mirá el video

LALI EN URUGUAY La que le gana al tiempo: Lali Espósito reúne a miles de fanáticos este sábado en Montevideo y se reinventa para Netflix

“Hola Uruguay, ¿cómo están? ¡Me hice flequillo!” , saludó Lali, rompiendo el hielo con una frescura que es su marca y de inmediato se puso seria cuando el público gritó "Uruguay, Uruguay". “Me parece perfecto el autobombo. ¡Uruguay nomá!”, remarcó, demostrando el manejo de la escena y la conexión inmediata.

Lali se movía con soltura animal, como si la tarima fuera una extensión natural de su cuerpo. No pedía permiso: avanzaba, brillaba, imponía. Ella se comió el escenario, recorriéndolo de punta a punta, sin dejar un rincón sin su esencia. Ese tipo de presencia, la que no se fabrica en estudio, es la que explica por qué dejó de ser “la chica de la tele” para convertirse en una de las figuras pop más magnéticas del Cono Sur.

Lali en la Rambla diciembre 2025 (3) Gaucho Uy

La pantalla, hiperactiva, jugaba con la energía de las canciones, y Lali, dueña del lente, jugaba con la cámara en un ida y vuelta constante. La banda hacía temblar el escenario, y la intensidad física de ese sonido marcaba la pauta de un show que combinó la euforia descontrolada con una necesaria bajada pop para recuperar el aire. En el tramo de baladas, una ola de celulares iluminó la Rambla, especialmente cuando el público coreó cada palabra de Ego.

El himno de la Rambla y la sorpresa viral

El momento más imponente, donde el público literalmente explotó, fue con la bandera LGBTQ+. El escenario se tiñó con los colores de la diversidad para Soy, el himno queer de su repertorio. Cuatro drag queens uruguayas —Negrashka Foxx, Azaleia Bond, Mariza La Narco y Pady Jeff— subieron a la pasarela. Fue un cuadro simbólico y poderoso: pañuelos y banderas al aire, con la gente orgullosa de ser y de vivirlo con su comunidad.

Inmediatamente después, llegó la sorpresa prometida. El grito se volvió ensordecedor cuando apareció la ícono pop uruguaya, Natalia Oreiro. Las dos artistas unieron fuerzas en un momento histórico, cantando los temazos noventeros Cambio Dolor y Tu Veneno. La escena cerró con un beso entre ambas que lo dijo todo, desatando la locura total. Lali bromeó más tarde que el sueño de cantar con Nati Oreiro casi le cuesta sacar dos canciones del setlist.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Observador AR (@elobservadorar)

El cierre fue un ataque directo. El escenario se puso rojo furioso para el tramo final, con hits como Disciplina y Plástico. El show se extendió por casi dos horas y media y, al despedirse con No Me Importa, las fanáticas se fueron al coro de: “nunca fui lo que querían de mí y no me importa, siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra”. Un mantra que unió a miles.

Ya afuera del predio, el baile, el canto y los aplausos a la artista continuaban. La gente se fue caminando eufórica, con ganas de más, como si la música siguiera sonando en el aire. El brillo en los rostros y la electricidad en el ambiente eran la prueba: Lali convirtió un punto de la Rambla en una declaración de principios y una celebración que es imposible de olvidar.