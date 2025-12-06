La que le gana al tiempo: Lali Espósito reúne a miles de fanáticos este sábado en Montevideo y se reinventa para Netflix

Es primero de enero del año 2023. Nos encontramos en Punta del Este, en un sitio que se llama Arenas de José Ignacio, un poco casero pero cuando se tiene talento no hacen falta grandes estudios. Solo con el triunvirato del pop es éxito asegurado. Gracias. Chau.

Lali Espósito mira a la cámara con una mirada traviesa. Usa una peluca rosada y se para frente a un micrófono en medio de una sala de estar que se ha convertido en el home-studio en el que terminará de dar forma al cuarto álbum de su carrera.

Está grabando Sola, la que se convertiría en la última de 13 canciones que conformarán un disco que hasta entonces no tiene. Quizás su disco más personal hasta el momento, un álbum atravesado por preguntas que la mantienen en una búsqueda inquieta: ¿Para qué hago música? ¿Cuál es la música que me interpela? ¿Qué quiero decir? ¿De qué quiero que hablen mis canciones? ¿Cuál quiero que sea mi sonido?

SHAKIRA URUGUAY La maquinita de imprimir dólares: Shakira y el show más lucrativo de la mujer que ya no llora, factura

ENTREVISTA Gonzalo Cammarota y la explosión de La Bajada: "Por suerte me agarró de viejo, porque después llega el vacío; al otro día te tenés que levantar y esto es Uruguay, ¿no?"

Esas preguntas resuenan durante la hora y cuarenta minutos que dura el documental con reverberaciones en su construcción como artista pop más allá de su historia como figura publica. Una búsqueda esencial.

"Mariana", dice una voz fuera del encuadre. "¿Te gusta que se llame mariana el disco? ¿Mariana?", pregunta la artista con cierta incredulidad.

“Hay algo del autobombo de que se llame Lali que me parece raro, pero es verdad que reinventa un poco mi vida. Llevo muchos años trabajando siendo Lali y de pronto darle otro significado está bien”, dice la artista en el documental que estrenó hace apenas algunas horas en el catálogo de Netflix.

Embed - Lali: La que le gana al tiempo | Tráiler oficial | Netflix

Un nombre propio puede ser polisémico.

En el caso de Mariana “Lali” Espósito es el nombre de la actriz argentina que comenzó su carrera en algunas de las telenovelas infantiles más exitosas del continente como Rincón de luz, Floricienta o Casi ángeles. También es el de una mujer que creció en la esfera pública, el nombre de una actriz que llegó a proyectos internacionales como Sky Rojo, la serie argentina El fin del amor o incluso a integrar el jurado en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Es el nombre de una cantante que lleva seis discos de estudio, diez premios Gardel y un Premio Billboard de la música latina. El nombre de una artista que se convirtió en la primera mujer en llenar el Estadio de Vélez y dos años después, en 2025, lo volvió a hacer cinco veces más.

Es que Lali Espósito es una máquina pop.

Embed

La cantante, en tanto show-woman, tiene algo claro: su mayor fortaleza es cuando la ven. La ven verdaderamente, bailando en coreografías complejas y espectaculares, cantando ante miles de personas, agigantando ese metro cincuenta de estatura que parece poner cualquier escenario a sus pies.

Y esa es la búsqueda que hace desde el mismo momento de la creación de sus canciones. “Mi tarea es tan simple y a la vez tan difícil como imaginarme en el escenario, porque en definitiva yo considero que soy una artista de vivo. Entonces, mi tarea en el estudio es darme cuenta si yo puedo defender eso en un show en vivo, en una visual o en eso en lo que se que tengo que poner mi 100%”, le dice al productor del disco Mauro De Tommaso –y la segunda parte del Triunvirato del pop, el equipo creativo que se completa con el también productor Martín D'Agosto– en la misma casa de la costa uruguaya donde las canciones tomaron forma.

Pero mucho cambió desde aquella concentración en José Ignacio. Desde entonces hasta este sábado, cuando Lali regrese a Uruguay en el marco de la gira de presentación de su último disco No vayas a atender cuando el demonio llama en un show masivo, la artista argentina ha demostrado un crecimiento sostenido. Como si aquella búsqueda personal haya sido el primer paso de una construcción coherente, sólida y adulta. Lali encontró su voz y ahora predica con ella.

Tercer Estadio del año en mi amada Buenos Aires! Gracias locxssss por hacer esto posible! VOLAMO

En el documental hay un paréntesis sobre su participación política. Sobre el involucramiento público que ha tenido la artista en causas que surgieron de una nueva agenda de derechos en el país vecino como la discusión en el Congreso de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta su participación en el colectivo LGBTQ+, pasando por su postura en relación al feminismo. Porque esta artista ha decidido posicionarse en coherencia con sus canciones con la necesidad imperiosa de alzar la voz.

Y todo desemboca finalmente en un tweet reacción a los resultados de las elecciones argentinas que prendió la mecha de una percepción social polarizada y el odio cultivado en las redes sociales.

Qué peligroso. Qué triste. Publicar.

Cuatro palabras dieron inicio a una campaña de hostigamiento sobre la cantante. Un ataque virtual impulsado por el presidente argentino Javier Milei desde sus redes sociales, que se extendió hacia otros actores de la cultura argentina.

Sin embargo, el documental profundiza en uno de los temas que más han acaparado la opinión pública y la cámara decide regresar a lo musical. A fin de cuentas, puede que sea la mejor forma de decir: su siguiente disco.

Embed - Lali - FANÁTICO (Official video)

"Soy una mujer argentina, soy artista, soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje pero definitivamente no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea", dice Lali en el documental, ya a sus 33 años. Esa búsqueda de una esencia artística ahora es innegociable. Un bastión desde el que la cantante se proyecta hacia el futuro.

Nunca fui lo que querían de mí

y no me importa

Siempre están los que estuvieron ahí

el resto sobra

Esa actitud rebelde, ácida y confrontativa atravesada por influencias del rock –y una actitud rockera que resulta natural– es el combustible de su último disco con referencias a íconos de la música como Charly García o el Indio Solari que se convirtió en la respuesta justa para los ataques que se le venían encima y la separa finalmente del imaginario de una estrella pop juvenil. No vayas a atender cuando el demonio llama.

Embed

Y el carisma rockero de esta Lali no deja de lado el peso del amor y la vulnerabilidad ni el sentido del humor y la desfachatez que la caracterizan. Lejos de la solemnidad, la artista construyó un álbum que desafió a quienes todavía la subestiman. Un disco que nació para ser un éxito. Respaldado en la virtud de la estrella del vivo: un show que promete un despliegue técnico y artístico de alto nivel y –según adelanto en el programa de streaming Banda Completa– sorpresas exclusivas para el publico uruguayo antes de regresar a Argentina y volver a subir al mítico escenario del Cosquín.

Mientras se escribe esta nota los fanáticos de la artista acampan desde hace más de 24 horas en carpas montadas en la rambla de Punta Carretas durante uno de los días más calurosos de los últimos tiempos. La cámara de Subrayado se acerca y es el momento para demostrar su devoción, cuando todavía deben pasar allí la noche para poder pegarse a la valla debajo del escenario para verla atender al demonio.