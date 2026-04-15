Las confesiones de Lena Dunham sobre Girls: la violencia de Adam Driver en el rodaje y las actrices que quisieron estar en la serie

La actriz, guionista y directora Lena Dunham ha publicado Famesick , una nueva biografía que revela detalles de su vida personal, sus adicciones y su salud física, y experiencias durante el rodaje de Girls, en el que asegura que Adam Driver tuvo comportamientos agresivos.

En el libro, que destripa la revista Variety, la actriz revela que el actor tuvo comportamientos agresivos en el set de Girls, que la "zarandeó" durante la primera escena de sexo y que arrojó una silla contra la pared durante un ensayo en el que ella no fue capaz de memorizar su guión.

"No es que me sintiera violada —y tampoco sabría decir si lo estuve, ya que en mi vida sexual casi todo había sucedido sin que yo lo permitiera, y sin recibir nada a cambio—. Pero sentí que algo íntimo, confuso y primitivo se había manifestado en una situación que se suponía que yo debía controlar", señala sobre la primera escena de sexo.

Yao Cabrera nuevamente en la mira de la Justicia: investigan al youtuber uruguayo por lavado de dinero

Famesick, que se publica en español en septiembre de este año de la mano de Debate, es un relato autobiográfico que reflexiona sobre la fama, la enfermedad y la exposición pública que la directora, actriz y guionista ha desarrollado desde que con 24 años comenzó la serie Girls (HBO, 2012-2017), informó este miércoles la editorial.

image

Según Dunham, Driver podía ser irascible y verbalmente agresivo, condescendiente e imponente físicamente, pero también "protector, incluso cariñoso". Su personaje estaba inspirado en su primer novio, una relación que califica de tóxica y durante la cual fue cuando comenzó a probar los calmantes como droga.

La actriz también habla sobre su ruptura en 2018 con su socia y cocreadora de Girls, la productora Jenni Kooner, con quien asegura que mantenía una relación también tóxica. Con ella firmó un comunicado de apoyo a Murray Miller, compañero de trabajo en Girls, que acababa de recibir una acusación de violación.

Dunham afirma arrepentirse de este hecho y dice que no recuerda haber firmado el documento, ya que probablemente sucedió el día que volvió del hospital después de que le practicaran una histerectomía -extracción del útero-.

Famesick recoge numerosos pasajes sobre la salud de la actriz y guionista, en el que relata su adicción a los analgésicos tras esta operación, lo que hizo que entrara en un centro de desintoxicación.

El libro también retrata su ruptura con el músico Jack Antonoff, con quien mantuvo una relación de seis años que se rompió cuando comenzó a pasar mucho tiempo con una cantante de pop adolescente muy conocida y de la que no revela el nombre.

Dunham también revela una serie de actrices que auditaron para los papeles de Girls y que son Elizabeth Olsen, Dakota Johnson, Cristin Milioti y Amy Schumer.

La actriz y guionista hace igualmente en el libro un análisis sobre cómo la fama y la opinión pública impactaron en su vida cotidiana, y la pérdida de control sobre su propia imagen, en un proceso que fue en paralelo a su deterioro físico y emocional.

Lena Dunham escribió en 2014 Not That Kind of Girl (Random House 2014), un libro que también relataba parte de su vida personal y profesional.

EFE