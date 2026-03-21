Las mujeres uruguayas leen más y con más frecuencia que los hombres, y casi la mitad de los uruguayos no leyó ni un libro en 2025

¿Cómo leen los uruguayos? O, tal vez, la pregunta es: ¿leen los uruguayos? Parece difícil de responder. Uno podría decir que nada, porque la percepción general, a fuerza de prejuicios y cantidad de personas encorvadas sobre las pantallas en los ómnibus y las calles, es que nadie lee. Pero seamos menos pesimistas: las librerías subsisten, cada vez abren más y las apuestas son más grandes, se publica casi de manera excesiva y de vez en cuando hay fenómenos locales que rompen la quietud. ¿Pero eso tiene que ver más con la venta o habla también de la lectura?

Abrirse paso entre las incógnitas de los hábitos de lectura y el comportamiento del mercado editorial , en ese sentido, es complejo, pero algo de luz arroja un estudio al que accedió El Observador y que fue realizado por la consultora Nómade a partir de un encargo de la distribuidora Gussi, una de las históricas en ese rubro que se encarga de que en las estanterías uruguaya estén los títulos de Anagrama, Libros del Asteroide o Páginas de Espuma, por ubicar algunos de sus sellos.

Uno de los primeros datos que arroja el estudio es que, entre los más de 1800 consultados —sobre la metodología empleada se puede saber más al final del artículo—, el 52,4% mencionó haber leído al menos un libro durante el 2025 —a quienes se calificó como personas "lectoras"— , en tanto que el 47,6 dijo no haberlo hecho.

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Tal y como ha sucedido en otros estudios similares realizados en la región, las mujeres uruguayas son más lectoras que los varones y no hay sorpresas. Un 56,4% de ellas lo hizo en el último año, mientras que en el caso de los varones este número asciende al 48%.

Hay otras variables en donde la brecha se amplía. En términos de edad, por ejemplo, el 64,7% de los menores de 35 años leyó en el último año, mientras que este valor desciende a 49,3% para los de mediana edad (35 a 59 años) y a 42,1% en los de mayor edad (60 o más años).

Quienes accedieron a mayores niveles educativos muestran mayor probabilidad de haber leído un libro en el 2025. El 26,3% de quienes alcanzaron un nivel educativo bajo califican como 'personas lectoras', mientras que este valor asciende a 52,1% en el nivel medio bajo, a 68,8% en el nivel medio alto y a 84,4% en aquellos que tienen un nivel alto de formación.

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Frecuencias, géneros, formatos

¿Cuántos libros se deberían leer al año? Los suficientes. Y para la mayoría de las personas que este estudio considera como "lectoras", suficiente está entre 1 y 3 títulos al año: el 57,3% menciona haber leído esa cantidad en 2025.

El 23,7%, en tanto, leyó entre 4 y 6 libros. Con estos últimos se cubre el 80% de personas lectoras. El quinto restante se compone de un 8,2% que leyó entre 7 y 10 libros y un 10,8% que leyó más de 10.

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De nuevo, como sucede en los resultados generales de la encuesta, los patrones se repiten: el informe asegura que "el hábito de lectura no solo está más extendido entre las mujeres sino que a su vez, las mujeres lectoras leen en mayor medida que los varones lectores".

Sucede lo mismo con quienes tienen un nivel educativo más alto (son los que leen más libros al año), pero sin embargo en términos etarios la cosa cambia: si bien hay más proporción de lectores dentro del grupo de jóvenes, durante el 2025 leyeron una menor cantidad de libros que los grupos de lectores de mayor edad.

¿Y cuándo leen los que leen? El 51,3% de la población lectora lee todos los días o varias veces a la semana, siendo esta última frecuencia la que concentra la mayor cantidad de selecciones. Adicionalmente, un 26,1% lee varias veces al mes.

Las mujeres leen todos los días o varias veces a la semana en un 59%, mientras que los varones lo hacen con estas frecuencia en un 41,6%.

En cuanto a las preferencias de lectura, la novela es el género rey. Un 66,3% de la población lectora prefiere leerlas a optar por otros géneros. Atrás vienen los libros académicos o técnicos (40,7%), muy cerca los libros de cuentos (39,8%), y más en el fondo la poesía (18,4%) y los ensayos (14,2%).

Cuando en los primeros años del siglo XXI empezaron a popularizarse los libros electrónicos, la dicotomía por el formato quedó instalada. Dos décadas después, ambas formas de lectura conviven en un ecosistema donde la preferencia se la lleva el papel, y los resultados del estudio apuntalan esa teoría: el 55,5% de las personas lectoras uruguayas prefiere el formato impreso, y lee exclusivamente de esta manera, un 40,4% alterna entre la lectura digital y la física y por último un minoritario 4,1% lee exclusivamente en formato digital.

La alternancia es patrimonio de los menores de 35: un 49% de ellos dice leer en ambos formatos, seguido por un 44,5% que lee de manera impresa exclusivamente. En los demás segmentos de edad, y al interior de las demás variables, la preferencia por el papel es siempre predominante.

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Lo que sigue sin ser demasiado popular por estos lares son los audiolibros. El 56,4% de los lectores no los consumen, un 36,5% lo hace ocasionalmente y un 7,1% recurre a ellos con frecuencia.

Comprar o no comprar

El 44,5% de la población uruguaya menciona haber comprado al menos un libro durante el 2025, mientras que un 55,5% no lo hizo. El estudio de Nómade indica que las mujeres, los jóvenes, quienes residen en Montevideo y aquellos de nivel educativo alto son los segmentos más 'compradores' de libros.

Lo dicho: las mujeres adelantan a los hombres en este rubro. El 49,8% compró al menos un libro durante el 2025, mientras que un 38,7% de los varones lo hizo. Los montevideanos, además, son más consumidores de libros (57,2%) que la población residente en el interior (36,2%).

"A partir de lo anterior es visible que la población uruguaya es en mayor proporción lectora que compradora, la proporción de personas que leyó al menos un libro en 2025 es siempre superior a la proporción de personas que compró un libro en 2025 independientemente del segmento que se observe. Esto se debe a que muchos lectores obtienen sus libros mediante regalos o préstamos. Un 8,9% de los lectores no son consumidores, mientras que un 1,1% de los consumidores de libros no son lectores", concluye el estudio sobre este aspecto.

La mayoría de los consumidores de libros (56,7%) compró de uno a tres libros en 2025, un 22,6% compró entre cuatro y seis, el 12% de siete a 10, un 6,6% de 11 a 20 libros, y un 3,1% más de 20.

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Editoriales y autores

Entre las preguntas abiertas, la primera apuntaba a las editoriales: cuáles eran aquellas que quienes eran definidos como "lectores" podían citar como uruguayas. ¿Los nombres más repetidos? Banda Oriental, Fin de Siglo, Hum/Estuario, Trilce, Criatura, en ese orden (y entre otras).

La pregunta también corría para los autores. En el rubro de firmas uruguayas reconocidas, las más citadas fueron, en orden: Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Horacio Quiroga, Juan Carlos Onetti, Juana de Ibarbourou, Mario Levrero y Roy Berocay, entre otros.

En cuanto a los autores internacionales, los nombres que más aparecieron fueron los de Isabel Allende, Stephen King, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Mariana Enriquez, Edgar Allan Poe, Rick Riordan y J. K. Rowling, entre otros.

Metodología de la encuesta

La encuesta de Nómade fue realizada de forma online entre el 24 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025 a 1837 personas de 18 años o más residentes en el país. Se realizó un muestreo por cuotas, con variables de segmentación que incluyeron al sexo, la edad y el nivel educativo.