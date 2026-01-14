Las series que no sabías que tenías que ver y más recomendados de Picnic

Te propongo que crees un inventario de lo que hiciste hoy, antes de leer Pícnic . Y me permito adivinar, porque yo hice algo similar. Apenas abriste los ojos por la mañana, buscaste el celular para mirar el estado del tiempo. Pensabas levantarte enseguida para salir a caminar, pero te quedaste mirando Instagram porque te enganchó una “noticia”. En un abrir y cerrar de ojos había pasado media hora y, mientras te apurabas para salir a caminar, sonó varias veces el pin pin del Whatsapp. Hiciste uso de toda tu fuerza de voluntad y no miraste. Mientras caminabas escuchaste las noticias, pero antes te saltó una notificación de YouTube con un nuevo tutorial para hacer lo que sea que te guste hacer. Guardaste el video para ver más tarde. Ya en tu casa fuiste directo a la computadora a leer ese artículo que tenías pendiente sobre qué está pasando en Irak. A esa hora el numerito ese que te dice cuántos mensajes sin leer tenés en Whatsapp, superaba los 20. Y te pusiste a contestar.

Podría seguir con una larga letanía de desconcentraciones, pero creo que un solo párrafo basta para convencernos de que vivimos en una era en que es muy difícil hacer foco en algo. Y mantenerlo. Estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos porque vivimos inmersos en sistemas diseñados para fragmentar la atención : notificaciones, scroll infinito, estímulos que compiten entre sí. Esto es el enunciado central del libro Stolen Focus , en el que Johann Hari considera que la crisis contemporánea de atención no es un problema individual ni una falta de disciplina personal, sino el resultado de fuerzas estructurales —tecnológicas, económicas y culturales— que han ido erosionando sistemáticamente nuestra capacidad de concentrarnos. Vivimos en entornos diseñados para capturar y monetizar la atención .

La buena noticia es que la atención es un hábito que se aprende , como explicó Daniel Smilek (profesor de neurociencia cognitiva en la Universidad de Waterloo, Ontario) en esta nota del New York Times. Recuperar el foco no implica aislarse del presente ni demonizar la tecnología, sino reaprender hábitos. Diseñar momentos sin interrupciones, entrenar la atención como un músculo, volver a la lectura profunda y al aburrimiento fértil.

En un tiempo que premia lo inmediato, concentrarse es un acto de gentil resistencia . Y también una forma de cuidado. Ya seguiremos conversando del tema. Que tengas una linda semana.

Las series de 2025 que tal vez no viste (y te las recomiendo)

Te debo las listas de lo que, a mi criterio, fueron las mejores series del año que pasó. Pero seguro que ya leíste muchas de estas clasificaciones. Esta vez elijo recomendarte series que no hicieron tanto ruido y que son buenas, divertidas o reflexivas.

Asura . Netflix

A veces Netflix te da sorpresas, sorpresas te da Netflix. Y esto es lo que hizo con esta serie del maestro japonés Hirokazu Kore-eda – ganador de la Palma de Oro en Cannes- que pasó desapercibida pero es hermosa. La intimidad y las tensiones de una familia a partir de un secreto que altera el equilibrio entre cuatro hermanas. Asura tiene menos conflicto explícito y muchos más silencios, gestos mínimos y emociones contenidas.

El camino estrecho al norte profundo . Universal (en plataformas online de TV para abonados)

Basada en la novela de Richard Flanagan que ganó el premio Booker, esta serie es un drama bélico y existencial que se mete con la experiencia de prisioneros de guerra australianos durante la Segunda Guerra Mundial, obligados a construir el ferrocarril Birmania-Tailandia. Hay brutalidad, memoria y amor. Tanto Jacob Elordi como Ciarán Hinds la rompen, como el joven y el viejo doctor Dorrigo, respectivamente. Hago algo de trampa, porque casi seguro estaría en mi lista de las mejores de 2025.

Chad Powers. Mariscal de campo . Disney

No daba ni dos mangos por esta comedia deportiva protagonizada y producida por el cara bonita del momento, Glen Powell, que parte de una historia insólita, que no está basada en una historia real sino en una doscuserie de ESPN: un jugador de fútbol americano universitario caído en desgracia se reinventa bajo una identidad falsa para volver a jugar. Powell está re bien en un rol que exige carisma y dotes cómicas. No es para un Golden Globe, pero se disfruta.

High Potential. Disney.

Inspirada en una serie francesa, es la historia de una mujer con una inteligencia excepcional que trabaja como limpiadora en una comisaría, hasta que se destapa su talento para resolver crímenes. Es entretenida, ágil y está bien protagonizada por Kaitlin Olson.

On Call. Prime Video.

Las series de policías (atenti que no dije “policiales”) son como las series de médicos: siempre hay que tener una para mirar. Esta va por el realismo y la inmediatez, siguiendo a oficiales de patrulla en tiempo casi real. En estas historias predomina el desgaste emocional, la ambigüedad moral y las decisiones que hay que tomar en segundos.

Alien Earth . Disney.

A diferencia de algunas de las películas de la interminable saga de Alien, que dejan tanto que desear, esta historia solo comparte una cosa con la narrativa original: hay bichos extraterrestres. En este caso llegan a la Tierra en un futuro en el que el mundo es gobernado por dos megacorporaciones, una de ellas dirigida por un joven genio y sin ni un gramo de empatía. Esta Alien también presenta dilemas morales, sobre todo en los experimentos con niños para convertirlos en super humanos.

Secrets We Keep . Netflix.

Este thriller psicológico danés, dirigido por el mismo director de Borgen, se centra en los secretos que sostienen pero al mismo tiempo corroen una comunidad aparentemente perfecta. A medida que una desaparición o un crimen sacude el orden establecido, surgen sucesivas capas de hipocresía, culpa y silencios compartidos.

Industry. HBO Max.

Entre tantos hits, esta muy buena serie original de HBO quedó un poco perdida hasta hace relativamente poco, cuando los críticos comenzaron a destacarla. Está por estrenar su cuarta temporada, así que tenés un tiempo para ponerte al día. Se desarrolla en el mundo sin piedad de las finanzas de élite en Londres, y sus protagonistas son jóvenes profesionales que andan rebotando entre la ambición, el agotamiento y la precariedad emocional. Esta serie se destaca por su guion (hay que prestarle atención) y también por la actuación de todo el elenco. Así es la vida en el capitalismo más despiadado.

Forever . Netflix

Una romántica no pegajosa y apta para millennials, esta serie explora el primer amor y el deseo, la intimidad juvenil sin moralismos, con muy buenas actuaciones de los dos jóvenes actores, Lovie Simone y Michael Cooper.

Los traidores. Universal.

Hace mucho pero mucho tiempo que no me prendo con un reality, básicamente porque suelen ser una porquería. No es el caso de este que está rompiendo todo en su género, con una competencia psicológica que combina estrategia, engaño y alianzas en un formato que pone a prueba la confianza entre los participantes. Todo esto sucede en un apartado castillo escocés, al mando de Alan Cumming, el de The Good Wife.

North of north . Netflix

En el pueblo de Ice Cove, en el Ártico canadiense, se cumple el viejo refrán “pueblo chico infierno grande”. Por eso cuando una mujer Inuk abandona públicamente al niño mimado del pueblo, estalla la competencia para ver quién se lo queda. Esta serie combina tiene mucha comedia y algo de drama, y entre enredos no se olvida de explorar temas de identidad, pertenencia y choque cultural.

Cine adentro (y afuera)

La semana pasada te recomendé varios lugares donde ver cine al aire libre y un amable lector me mandó información que no tenía: también se puede ver cine afuera en La Pedrera. En el ciclo Cine en el jardín, Juana Libros ofrece una programación gratuita de ocho películas y tres talleres de creación audiovisual.

Miércoles 14. El tema del verano de Pablo Stoll, que acompañará la proyección.

Miércoles 21. Los tiburones de Lucía Garibaldi

Miércoles 28 . En el pozo de Bernardo y Rafael Antonaccio.

Todas las exhibiciones son a las 20:30, en el jardín de Manso Café y Bar, al lado de Juana Libros, en la avenida principal (Avenida Rocha) y la "calle al camping” (Turquesa).

En cuanto a cine en el cine, este domingo voy a ver Marty Supreme, que viene bien recomendada y ya lleva dos premios a mejor actor para Timothée Chalamet, un ex jovenzuelo talentoso que nos deslumbró en Call me by your name. Tal vez por eso le bancamos que se haya ennoviado con una Kardashian :) (que feo ser tan discriminatoria de la farándula más top del planeta).