Las tres lecciones del agua: los recomendados de Picnic

"La bondad suprema es como el agua. Beneficia a todas las cosas sin contención. Al habitar, permanece arraigada. Al ser, fluye hacia las profundidades. En la expresión, es honesta. En la confrontación, se mantiene gentil. En el gobierno, no controla. En la acción, se alinea con el tiempo. Está contento con su naturaleza y, por lo tanto, no se le puede criticar".

El agua es la esencia del Tao y es símbolo de flexibilidad, humildad y poder en la suavidad y en ella se inspira Tang para delinear las lecciones que le permitieron cambiar su perspectiva de la vida. “El agua siempre permanece baja. Ayuda a que todas las plantas crezcan y mantiene vivos a todos los animales. No llama la atención ni necesita recompensa o reconocimiento. Es humilde. Pero sin la humilde contribución del agua, la vida tal como la conocemos puede no existir”. Con esa lección en mente Tang aprendió a decir, con humildad: "No lo sé. Quiero saber más y necesito tu ayuda".

También aprendió sobre armonía. Cuando el agua se encuentra con una roca simplemente fluye alrededor de ella. “No se molesta, no se enoja, no se agita. Ante un obstáculo, el agua de alguna manera encuentra una solución, sin fuerza, sin conflicto”. Así se dio cuenta de que vivía estresado porque en lugar de trabajar en armonía con su entorno, trabajaba en contra de él. “Estaba obligando a las cosas a cambiar porque estaba consumido por la necesidad de tener éxito o demostrar mi valía. Cambiando mi enfoque de intentar lograr más éxito a tratar de lograr más armonía, pude sentirme tranquilo y concentrado nuevamente”.

Tang también aprendió del sentido de apertura del agua y así se permitió abrirse al cambio. “Puede ser líquida, sólida o gaseosa. Es la capacidad del agua para adaptarse, cambiar y permanecer flexible lo que la ha hecho tan duradera a través de los siglos, a pesar de todos los cambios en el medio ambiente. También vivimos hoy en un mundo de cambios constantes. Ya no podemos esperar trabajar con una descripción de trabajo estática o seguir una única carrera profesional. Debemos reinventarnos y actualizar constantemente nuestras habilidades para seguir siendo relevantes”.

Humildad, armonía, apertura, qué trío del bien y cuánto nos cuesta. Gracias por la lectura y que tengas una linda semana.

Para ver

zero-day-netflix-cast.jpg

Día Cero. Se ve rápido y con atención la nueva serie protagonizada y producida por el gran Robert de Niro (Netflix). De hecho, es la primera serie que el actor aceptó hacer, la historia de un expresidente de Estados Unidos que debe volver a la esfera pública cuando su país es víctima de un ataque cibernético que provoca miles de muertes debido a cortes de servicios esenciales. Zero Day está bien, aunque advierto que quedan muchos cables sueltos, ¿tal vez porque habrá una segundas temporada?

03e93f44bb084ffbc797800b0442c73cc3201d6f1d32b69d705920e03ecb328e.jpg

Frontera. Recién ví el primer capítulo de La Frontera del Este , una serie polaca de espías y mucha acción (MAX). “No confíen en nadie”, se dice a cada rato. Y tienen razón quienes lo dicen. Ewa es una espía polaca y la serie comienza con ella de incógnito en la fiesta del novio, a la que asiste para buscar información de su supuesta futura suegra, una señora que está metida en la fabricación de bombas nucleares. La acción empieza ahí y sigue y sigue. Es la primera producción de MAX en Polonia y por ahora, me tiene enganchada.

download (3).jpeg

Aquí. Ya está en cines y recomiendo Aún estoy aquí , la película brasileña nominada al Oscar que además le dio el Golden Globe a Mejor Actriz a Fernanda Torres. Dirigida por Walter Salles, cuenta la historia de la familia Paiva durante la dictadura militar de 1971. Eunice Paiva debe hacer frente a la desaparición forzada de su esposo, el exdiputado Rubens Paiva. El filme retrata su búsqueda incansable de justicia, mientras mantiene unida a su familia. Acá podés leer la reseña de Emanuel Bremermann.

Selección Oscar

OscarGettyImages-1902635870-e1709754008363.webp

La semana que viene llegan los premios de la Academia (2 de marzo a las 20 hs, se puede ver en MAX) y esta época siempre me inspira a ver otros Oscar, películas muy buenas que no siempre vimos o a las que les prestamos poca atención. Acá te dejo una mini selección de las que miré o quiero mirar en estos días:

En Netflix: Drive my car (Mejor película extranjera), Vidas pasadas (nominada a Mejor Película y Mejor Guión original), Historias de un matrimonio (seis nominaciones y Oscar a Mejor actriz de reparto), La Ballena (tres nominaciones y ganadora por Mejor Actor), Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (dos nominaciones y ganadora de Mejor Guion Original), Gloria (tres nominaciones, dos Oscar), El Pianista (siete nominaciones, tres Oscar, incluyendo Mejor Director y Mejor Actor), Perfume de mujer (tres nominaciones, un Oscar a Mejor Actor)

En MAX. Los que se quedan (cinco nominaciones, un Oscar por Mejor actriz de reparto), Parásitos (seis nominaciones y cuatro Oscar, entre ellos a Mejor Película y Mejor Director), Día de entrenamiento (dos nominaciones y un Oscar a Mejor actor de reparto), El último de los mohicanos (Oscar a mejor sonido), Lady Bird (cinco nominaciones), En primera plana (seis nominaciones y dos Oscar, incluyendo Mejor Película), Lo que el viento se llevó (15 nominaciones y cinco Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director).

Bonus track

Selección Oscar de Netflix .

Selección de MAX

Un café llamado Paraíso

paraiso caf.jpg

Al riquísimo panorama cafetero que disfrutamos en estos días en Uruguay se sumó Café Paraíso , un local ubicado en el Cordón, con un menú acotado e inteligente en el que destaca el buen café de especialidad, pero también clásicos renovados y delicias poco usuales por estos pagos. Entre los primeros incluyo al pollo frito en pan brioche con pepinos encurtidos, repollo, chutney de tomate y alioli (delicioso). Entre los segundos, animate a probar la sopa fría de almendras, con yogur, arándanos, alcaparras, albahaca y ajo blanco. Acá podés ver toda la carta y tentarte.

Además de muy buenos salados, atenti a las palmitas caseras crocantes y la jesuita de jamón crudo. No probé aún el Semla, pero la descripción me dejó picando: pan brioche, duraznos asados, dulce de leche y frosting de queso crema.

Recomendación para estos calores: café con tónica.

Vinos mínima intervención

vinos picnic.jpg

Hace unas semanas probé la propuesta muy bienvenida de Disponible Wine , idea de profesionales emprendedores que buscan acercar buenos vinos, no siempre los más conocidos del abundante repertorio uruguayo, acompañados de deliciosa comida. Las cenas de enero estuvieron dedicadas a los vinos llamados de mínima intervención, que cada vez logran mejores resultados de la mano de aventureros locales. Disponible basó su elección en tres marcas: Caravana , Nakkal y PoPoLo! Las tres hacen vinos que combinan el saber tradicional (recuperando técnicas) y al mismo tiempo buscan descubrir y experimentar.

Lo de “mínima intervención” viene de la intención de meterse lo menos posible con el proceso natural que transforma a la uva en vino, desde que se planta, hasta que se embotella. Por eso no se agregan sulfitos, clarificantes ni estabilizantes y en muchos casos no se filtran (por eso es posible ver los sedimentos en la botella), entre otras acciones que se hacen o no se hacen para respetar el proceso natural.

Me encantó la propuesta y me gustó mucho probar estos vinos de los que conocía muy poco. Todos me gustaron y me enamoré del Chardonnay de Caravana. Acá está la lista elegida por la enóloga Flor Colla.

Petit Manseng / Naranja. Caravana. Uvas blancas fermentadas junto con sus cáscaras, pulpa y semillas.

Tinto Glu Glu Pinot Noir PoPolo. Elaboración con técnicas aprendidas en California con Tim Colla.

Suelto Marselán. Nakkal. Maceración carbónica por degustación entre 7 y 10 días.

Chardonnay. Caravana. Ocho meses de contacto con sus borras finas, para lograr la cremosidad característica.

Opera Prima Tannat. PoPoLo. Fermentación con levaduras nativas. Embotellado directo de la barrica. Sólo 300 botellas.

Anfor Orange. Nakkal. Macerado 30 días en ánforas de barro sin intervención alguna.

Chau chau adiós

“En estos tiempos de creaciones instantáneas y satisfacciones fugaces, donde el ingenio suplanta tantas veces a la inteligencia, a la brillantez y al talento, leer es un acto de resistencia”, escribió alguna vez Almudena Grandes, prolífica autora española que dejó un legado enorme en forma de novelas, cuentos y columnas. Me despido con su sabiduría. Gracias por la lectura, y por la resistencia.