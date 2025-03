Las últimas horas de Gene Hackman: convivió con el cuerpo de su esposa sin saberlo y no comió durante días

A pesar de su avanzada edad, la muerte del icónico actor Gene Hackman conmocionó a la industria del espectáculo por las extrañas circunstancias en las que fue encontrado su cuerpo. Hackman fue hallado sin vida junto a su esposa Betsy Arakawa y su perro en su hogar de Nuevo México el 26 de febrero , y a pesar de que las causas de las muertes se resolvieron con las autopsias, todavía hay algunas preguntas que los forenses no pueden responder.

Los exámenes realizados "no mostraron hallazgos agudos de traumatismo interno o externo", pero sí "una cardiopatía grave, incluidas múltiples intervenciones quirúrgicas que afectaban al corazón, pruebas de infartos anteriores y alteraciones graves de los riñones debidas a hipertensión arterial crónica".

De acuerdo con los análisis forenses, las autoridades estiman que Arakawa falleció el 11 de febrero.

Las últimas horas de Gene Hackman

Por la diferencia de tiempo entre su muerte y la de su esposa, Hackman convivió con el cuerpo de la mujer aproximadamente por siete días, y según indicaron los forenses, sin saberlo debido a su avanzado estado de la enfermedad de Alzheimer.

El informe policial de la muerte indica que el cuerpo del actor de Contacto en Francia y La conversación se encontraba en una de las antesalas de la casa. Estaba vestido con un abrigo gris, una camiseta azul de manga larga y pantuflas. Muy cerca tenía el bastón que usaba para caminar y lentes de sol.

Gene Hackman Oscar AFP.jpg AFP

El cuerpo de Hackman no estaba deshidratado, pero no tenía alimentos en su estómago y las autoridades estiman que pasó varios días sin comer, ya que su estado de salud no le permitía hacerlo por sus propios medios.

El cuerpo de Arakawa, en tanto, estaba ubicado en el baño. La mujer estaba en el suelo de la habitación, con un frasco de pastillas abierto a su lado, algo que al principio despistó a los investigadores, hasta que se confirmó que su muerte se produjo a causa del hantavirus.

El último registro de la esposa de Hackman es del 11 de febrero, cuando fue tomada por las cámaras de seguridad de una farmacia y una tienda de mascotas donde compró alimentos para sus perros, algo que se confirmó en las transacciones de su tarjeta. Los cálculos de los investigadores estiman que murió ese mismo día.

El último misterio que permanece es el del perro de la pareja, cuyo cuerpo también fue encontrado por los agentes al ingresar al domicilio. Si bien la causa exacta de la muerte del animal aún no se determinó, es posible que haya sido por inanición.