Dólar
Compra 37,75 Venta 40,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Martes:
Mín  18°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CANDOMBE

Llamadas de San Baltasar: horarios y orden de las comparsas que desfilan este 6 de enero en Isla de Flores

Este martes se realizarán las Llamadas de San Baltasar con la participación de 35 agrupaciones desde las 16:00

5 de enero 2026 - 20:00hs
Este martes se celebran las Llamadas de San Baltasar en Isla de Flores

Este martes se celebran las Llamadas de San Baltasar en Isla de Flores

Intendencia de Montevideo

Este martes, como cada 6 de enero, las Llamadas de San Baltasar serán el punto de encuentro y la ocasión esperada para honrar una tradición ancestral y celebrar la cultura afrouruguaya.

"Durante la época colonial, cuando el Candombe estaba en su cenit, en su época cumbre, los africanos los organizaban todos los domingos, considerándose grandes fiestas Año Nuevo, Navidad, Resurrección, San Benito, Virgen de Rosario y San Baltasar", escribió el historiador e investigador Óscar Montaño y destacó que "las conmemoraciones de San Baltasar, los 6 de enero, eran lo excepcional, cuando se lucía toda la pompa que era posible, lo que nos ha llevado a pensar que pudo tratarse de la evocación de una deidad de las de más alta significación dentro del santuario africano".

El desfile, que se realiza con entrada libre y de forma gratuita, es una de las fechas más destacadas dentro del calendario y un encuentro para reivindicar la tradición del Candombe.

Más noticias
Stranger Things estrena un detrás de escena de su última temporada en Netflix
STREAMING

¿No sabés qué mirar tras el final de Stranger Things? Netflix se guardó un último estreno y esto es lo que se sabe de un spinoff

Año nuevo, música nueva
MÚSICA

Año nuevo, música nueva: seis artistas uruguayos a los que prestarles atención en 2026

Este año serán 35 las agrupaciones que desfilarán a partir de las 16:00 por Isla de Flores, en un recorrido que irá desde Aquiles Lanza hasta Minas.

"Queremos que sea una fiesta para todos y que sea un evento seguro. Se ha venido trabajando mucho en eso estas semanas", expresó la presidenta de la Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca), Gabriela García, durante el sorteo del orden del desfile; realizado el pasado 2 de enero en la sede de la asociación. En ese sentido, destacó que se trabajó en coordinación con la Intendencia de Montevideo, el Municipio B, el Ministerio del Interior y la Secretaría étnico-racial para la preparación del evento.

Lo primeros tres colectivos que abrirán las Llamadas de San Baltazar este martes serán Las Mamas, la escuela de candombe de Mundo Afro y Ansina Tradición. La última comparsa en desfilar será La Red, cuya salida está prevista para las 21:40.

Llamadas de San Baltasar: ¿Qué comparsas participan del desfile?

  • Las Mamas
  • Mundo Afro
  • Ansina Tradición
  • Ekundayo
  • Barrica
  • Son Candomberos
  • Cenceribó
  • El Vacilón de Rieles
  • La Unicandó
  • Kalumkembé
  • Makondo
  • Ay q' darle
  • La Rodó
  • La Bámbula
  • Fortaleza Candombera
  • Candonga Africana
  • La Fuerza
  • La Fabini
  • La Gozadera
  • La Jacinta
  • Eco de Tambores
  • Lonjas de Belgrano
  • Batea de Tacuarí
  • Nimba
  • Lonjas de Cuareim
  • Cuareim 1080
  • La Sara del Cordón
  • ADN Yorugua
  • Elegguá
  • La de los miércoles
  • Sandupay
  • La Malunga
  • Integración
  • Valores
  • La Red
Temas:

San Baltasar Candombe

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre y Matías Arezo
PEÑAROL

Más allá del deseo el jugador de quedarse, la razón por la que Matías Arezo no comenzará la pretemporada con Peñarol este martes

Juan Castillo ministro de Trabajo en entrevista con El Observador
ENTREVISTA AL MINISTRO DE TRABAJO

Juan Castillo: "Así como el empleador reclama cláusula de anuncio de conflicto, es lógico también que comunique si piensa en despedir masivamente"

Eduardo Darias 
PEÑAROL

Además de Eduardo Darias, mirá los jugadores que vuelven a Peñarol este martes, incluyendo juveniles, y qué ocurrirá con David Terans

Diego Capdevila, tercer golero, con el trofeo
NACIONAL

El tercer arquero de Nacional que quedó libre tras ser campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y con un solo amistoso en el club; mirá los goleros tricolores en 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos