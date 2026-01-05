Llamadas de San Baltasar: horarios y orden de las comparsas que desfilan este 6 de enero en Isla de Flores

Este martes, como cada 6 de enero, las Llamadas de San Baltasar serán el punto de encuentro y la ocasión esperada para honrar una tradición ancestral y celebrar la cultura afrouruguaya.

"Durante la época colonial, cuando el Candombe estaba en su cenit, en su época cumbre, los africanos los organizaban todos los domingos, considerándose grandes fiestas Año Nuevo, Navidad, Resurrección, San Benito, Virgen de Rosario y San Baltasar ", escribió el historiador e investigador Óscar Montaño y destacó que "las conmemoraciones de San Baltasar, los 6 de enero, eran lo excepcional, cuando se lucía toda la pompa que era posible, lo que nos ha llevado a pensar que pudo tratarse de la evocación de una deidad de las de más alta significación dentro del santuario africano".

El desfile, que se realiza con entrada libre y de forma gratuita, es una de las fechas más destacadas dentro del calendario y un encuentro para reivindicar la tradición del Candombe.

Este año serán 35 las agrupaciones que desfilarán a partir de las 16:00 por Isla de Flores , en un recorrido que irá desde Aquiles Lanza hasta Minas.

"Queremos que sea una fiesta para todos y que sea un evento seguro. Se ha venido trabajando mucho en eso estas semanas", expresó la presidenta de la Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca), Gabriela García, durante el sorteo del orden del desfile; realizado el pasado 2 de enero en la sede de la asociación. En ese sentido, destacó que se trabajó en coordinación con la Intendencia de Montevideo, el Municipio B, el Ministerio del Interior y la Secretaría étnico-racial para la preparación del evento.

Lo primeros tres colectivos que abrirán las Llamadas de San Baltazar este martes serán Las Mamas, la escuela de candombe de Mundo Afro y Ansina Tradición. La última comparsa en desfilar será La Red, cuya salida está prevista para las 21:40.

