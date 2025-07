Los premios Emmy anunciaron a sus nominadas: las series que compiten incluyen a Adolescencia, El Oso y The Last of Us

Adolescencia, El Oso, The Pitt, The Last of Us y La diplomática son algunas de las series que competirán el próximo 14 de setiembre por los premios Emmy , que este martes anunciaron a sus nominadas, de cara a la ceremonia que se celebrará en Los Ángeles en dos meses.

La serie más nominada es Severance (Apple TV+, plataforma no disponible en Uruguay), que por su segunda temporada recibió 27 nominaciones. La historia de ciencia ficción sigue a un grupo de empleados de una multinacional que luego de someterse a una operación, separan su consciencia en dos partes y no retienen memorias de su tiempo en la oficina, generando un alter ego laboral con su propia identidad.

El Pingüino, de HBO, la serie sobre el villano de Batman protagonizada por Colin Farrell le sigue disputando 24 categorías, mientras que The Studio y The White Lotus conquistaron 23 nominaciones.

TELEVISIÓN La pelea de Valeria Ripoll en Esta Boca es Mía por el diálogo social: "Cacarean las gallinas, no me faltes el respeto"

Andor

La diplomática

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

El Oso

Hacks

Nadie quiere esto

Only Murders in the building

Shrinking

The Studio

What we do in the shadows

Mejor miniserie

Adolescencia

Black Mirror

Dying for sex

Monstruos

El Pingüino

Mejor actor de drama

Sterling K. Brown, Paradise

Pedro Pascal, The Last of Us

Gary Oldman, Slow Horses

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz de drama

Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Bad sisters

Britt Lower, Severance

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, La diplomática

Mejor actor de comedia

Adam Brody, Nadie quiere esto

Seth Rogen, The Studio

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only murders in the building

Jeremy Allen White, El Oso

Mejor actriz de comedia

Uzo Aduba, The residence

Kristen Bell, Nadie quiere esto

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, El Oso

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de miniserie

Colin Farrell, El Pingüino

Stephen Graham, Adolescencia

Jake Gyllenhaal, Presumed innocent

Brian Tyree Henry, Dope Thief

Cooper Koch, Monstruos

Mejor actriz de miniserie

Cate Blanchett, Disclaimer

Meghann Faly, Sirens

Rashida Jones, Black Mirror

Cristin Miloti, El Pingüino

Michelle Williams, Dying for sex