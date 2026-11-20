El periodista argentino Nelson Castro respondió este viernes en Radio Rivadavia a los cuestionamientos que recibió en Perú por sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo y aseguró que no tiene nada que rectificar sobre sus declaraciones durante la cobertura de la visita del papa León XIV .

En su descargo, defendió la descripción que realizó sobre las condiciones de vida de la localidad ubicada a poco más de 700 kilómetros de Lima, aunque remarcó que también había destacado la amabilidad y hospitalidad de sus habitantes. "Lamentablemente, no hay palabras lindas para describir realidades feas", enfatizó.

La controversia escaló luego de que el gobernador regional de Lambayeque , Jorge Pérez , calificara al argentino de "descerebrado" y le exigiera explicaciones públicas por sus comentarios. "Usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultades tiene usted con Chiclayo", cruzó el funcionario.

Se enojaron con Nelson Castro en Perú por criticar a Chiclayo durante la visita del papa León XIV: lo trataron de "descerebrado"

Nelson Castro recordó que, además de mostrar las calles de tierra y las viviendas sin terminar, había destacado el trato que recibió de los vecinos. "Y agradecí su servicialidad, generosidad, hospitalidad, educación. Todos, buenos días, señor, buenos días", señaló.

En ese sentido, insistió en que sus apreciaciones no fueron improvisadas ni producto de una intención de descalificar a la población local. "Pero no es que lo digo ahora, vayan y escuchen las grabaciones de lo que dije".

El periodista argentino también se refirió a la utilización de la palabra "mugre", una de las expresiones que generó mayor rechazo en Perú. En ese sentido, defendió su elección de términos y explicó que buscaba describir las condiciones materiales que había observado durante la transmisión desde Chiclayo.

"Nuestro trabajo es molestar. Que crítica tenía, no, la crítica de Botana tenía una frase de Sócrates, decía: 'Soy como el tábano, vengo a la ciudad a molestar'. Nuestro trabajo es mostrar estas realidades, como las mostramos siempre", explicó.

Castro también cuestionó que las críticas se concentraran en sus expresiones en lugar de atender los problemas de infraestructura que había señalado. En ese contexto, manifestó que esperaba que la calle que mostró durante la cobertura pudiera ser asfaltada, limpiada e iluminada.

"Me va a encantar que ojalá, como una muestra de amor propio, mañana esa calle esté asfaltada, limpia e iluminada", retrucó.

Declaraciones de Nelson Castro sobre Chiclayo @AmericaTV (x)

El conductor de Radio Rivadavia también aclaró que no estaba enojado con quienes lo cuestionaron y defendió el derecho a expresar opiniones en su contra. "Yo defiendo a los que me critican y dicen lo que quisieran decir de mí", manifestó, al remarcar que, por ser una figura pública, está acostumbrado a recibir cuestionamientos.

Sobre la posibilidad de pedir disculpas, aseguró que habría corregido sus palabras si consideraba que había cometido una equivocación. "Si hubiera dicho algo ofensivo, lo hubiera corregido sin ningún tipo de problema", afirmó. Sin embargo, fue contundente sobre su postura: "No tengo nada que aclarar, es lo que hicimos, una descripción".

En otro tramo, Castro también rechazó las versiones que lo acusaron de haber estado alcoholizado durante un acto en el Estadio Nacional de Lima. "Todos los que me conocen saben que yo no bebo alcohol, no digo palabras obscenas y no hago gestos obscenos", sostuvo.

Finalmente, volvió a referirse a las repercusiones de sus comentarios y aseguró que las críticas no lo perturban. También recordó que atravesó situaciones similares durante distintos gobiernos argentinos y señaló que su principal respaldo es su trayectoria personal y profesional. "Mi honestidad no es una pose, es una cultura de vida", concluyó.