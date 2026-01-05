¿No sabés qué mirar tras el final de Stranger Things? Netflix se guardó un último estreno y esto es lo que se sabe de un spinoff

Netflix estrenará One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 , un documental detrás de escenas de la última temporada de Stranger Things el 12 de enero , informó la plataforma de streaming.

La película "ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación, creada por los hermanos Duffer", detalló Netflix en su página web TUDUM.

El documental también es descrito como "una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre" .

La directora del proyecto es Martina Radwan (Girls State), quien pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo , Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, cuyo último capítulo se estrenó el 31 de diciembre después de cinco temporadas.

"Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje", escribió Radwan en la misma publicación.

El tráiler publicado este lunes muestra el detrás de escena de momentos cruciales de la temporada final y muestra a sus creadores, Matt y Ross Duffer, dirigiéndose entre lágrimas al elenco y al equipo.

Stranger Things es una de las franquicias más exitosas de Netflix. Y ya han adelantado que el universo de Hawkins y el Upside down no morirán en el último episodio de la quinta temporada de la serie.

Stranger Things: The First Shadow( La Primera Sombra) se estrenó en el West End de Londres en 2023 y llegó a Broadway en 2025. Una precuela teatral de los hechos relatados en la serie de los hermanos Duffer que explora los orígenes de Henry Creel –a quien conoceremos luego como Vecna– desde la llegada de su familia a Indiana en 1959.

La obra profundiza en la historia del niño que se convirtió en monstruo, los experimentos del Dr. Brenner y la vida en los pasillos de la secundaria con jóvenes versiones de Joyce y Hopper o Karen y Ted. Algunos de esos recuerdos en los que se mueve Max en esta última temporada se vinculan directamente con la historia que quedó reservada para el teatro.

Netflix publicó también un documental de la creación de la obra que se puede ver en la plataforma.

Además la plataforma ya anunció para este año el estreno de Stranger Things: Relatos del 85, una versión animada con la intención de "evocar la sensación de los dibujos animados de los 80" con Erik Robles como showrunner y los hermanos Duffer en la co-dirección.

La historia se desarrolla entre la segunda y la tercera temporada de la serie original. Un frío invierno en Hawkins en el que los personajes de siempre deben –nuevamente– enfrentarse a monstruos y misterios paranormales que aterrorizan la ciudad.

La serie estará nuevamente protagonizada por Mike, Max, Will, Dustin, Lucas, Once y Hopper, aunque sus voces no serán las de los actores que los interpretaron en el live action.

Pero no será lo último que veamos de la franquicia. En 2022, luego del lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things, se anunció que los creadores de la serie trabajarían en un spin-off del universo. Pero hasta ahora los detalles de la producción se mantienen en una relativa reserva.

En diferentes entrevistas en el marco del final de la serie los hermanos Duffer se refirieron a la próxima historia y fueron claros respecto a que no será una continuación de lo que ya vimos ni será una ampliación de alguno de sus personajes. “Hicimos hasta la última cosa pendiente que queríamos hacer con los Demogorgons y el Azotamentes y Vecna y el Mundo del Revés y Hawkins y estos personajes”, dijo Matt Duffer a Variety. “Es una historia completa. Está terminada”.

Según dijeron a la revista, la nueva serie será parte de la “marca” y el “estilo de narración” de Stranger Things pero se trata de algo nuevo. “Niños, aventuras, ciencia ficción/fantasía, en lugar de expandir cada vez más lo que podría convertirse en una mitología absurdamente enrevesada”.

Además, los Duffer crearán el spin-off y estarán “muy involucrados creativamente” pero no serán sus showrunners, ya que firmaron un nuevo acuerdo con Paramount para una película. “Con suerte, mientras tanto estaremos escribiendo y dirigiendo algo nuevo”, agregó.

“Era importante para nosotros que mientras que nos fuéramos a hacer una película, pudiéramos estar muy envueltos en todo lo relacionado con este universo de aquí en adelante. Así que ya sea en la serie animada o en el nuevo spin-off, que, aunque esté en sus primeros días de ejecución, nos tiene muy emocionados, vamos a estar muy encima. No controlaremos todo como en Stranger Things, pero estaremos en su día a día”, dijeron en una entrevista con El País de Madrid.

