Nuevos comienzos para 2026: las recomendaciones de Picnic para este verano

“Nuestra propia vida aquí depende directamente de continuos actos de comenzar”, escribió el poeta y filósofo irlandés John O'Donohue en su libro To Bless the Space Between Us: A Book of Blessings. No leí el libro pero me dieron ganas, luego de ojear alguno párrafos en una maravillosa newsletter que siempre inspira, The Marginalian .

Sus palabras me hicieron pensar en los nuevos comienzos y en que siempre hay tiempo, lugar y necesidad para abrazarlos, a veces porque no hay más remedio y a veces porque los necesitamos.

“Los comienzos suelen asustarnos porque parecen viajes solitarios hacia lo desconocido. Sin embargo, en verdad, ningún comienzo está vacío ni aislado. Tendemos a pensar que empezar es partir desde un punto solitario, siguiendo alguna línea de dirección hacia lo desconocido. Pero no es así. El cobijo y la energía cobran vida cuando un comienzo es asumido y abrazado… Nunca estamos tan solos en nuestros comienzos como puede parecer en ese momento. Un comienzo es, en última instancia, una invitación a abrirnos a los dones y al crecimiento que están reservados para nosotros. Negarse a comenzar puede ser un acto de profundo descuido de uno mismo”, escribió O'Donohue

Estamos iniciando un nuevo año y, si bien el calendario es un invento necesario para medir el tiempo y no marca la esencia de una vida, un estreno de año es una buena excusa para un nuevo comienzo . Desde lo laboral a lo familiar, empezar de nuevo es siempre un respiro de la rutina, una aventura revitalizante y un riesgo que vale la pena tomar. ¿Cuál será tu nuevo comienzo en 2026? Ya me contarás. Que tengas una buena semana.

PD: Esta semana te doy un descanso de las “listas” pero me queda pendiente las mejores series de 2025, que pronto estarán en tu mail.

La picada

Para ver

El y Ella. Mañana jueves estrena en Netflix la miniserie El y ella , solo seis episodios que ya veremos qué tal resultan pero parten de una dupla actoral interesante: Tessa Thompson y Jon Bernthal. La primera es Anna, una ex periodista que, cuando se entera de un asesinato que ocurrió en su pueblo natal, decide investigar y, así, se vuelve a encontrar con su exmarido, Jack. La crítica la ha descrito como un thriller psicológico intenso y bien tejido que aprovecha su estructura de narración dual para mantener al espectador en constante duda sobre la verdad-

Agatha. Pasé buena parte de mi adolescencia leyendo los misterio adictivos de la reina británica del misterio, Agatha Christie, así que no me voy a perder la nueva serie que se estrena en Netflix el 15 de enero. Agatha Christie, las siete esferas es descrita como una elegante reinvención del clásico Reina del crimen, en la Inglaterra de 1925 donde una broma en una mansión campestre termina en asesinato. La “detective” que comienza a investigar es una lady muy joven que tiene que descartar sospechosos entre un elenco interesante. Tiene solo tres episodios.

AAAABZprMTbDQ8FHMPetiJWZfifM-ZwnduJPI_jcZcsHMly2rcOVmvNu-XMF7X4pJzC_ycoqNRlCZh9gNlAxwmGmFdWTxvzfFBRa_B3j

Bonus track: mientras tanto podés ir mirando algunos de los misterios que fueron los libros de Agatha. Misterio en el Nilo es una gran novela y una película disfrutable y mediocre (Disney). En el mismo servicio de streaming podés ver Caceria en Venecia y Asesinato en el Expreso de Oriente

The Pitt (2) . Ya te adelanto que para mí fue de las mejores series de 2025 y ahora vuelve, mañana mismo, en HBO Max, con su segunda temporada. Si ya viste la primera entrega, ya estarás al tanto de su ritmo enervante, que es el ritmo real al que viven y mueren los médicos y paciente de una emergencia de una gran ciudad estadounidense. The Pitt logró innovar en lo que parecía muy difícil: los dramas médicos. Esta serie se desarrolla en tiempo real durante un frenético turno del 4 de julio en el Pittsburgh Trauma Medical Center. Noah Wyle es el jefe de la emergencia y un portento en ese rol, pero todos los que aparecen en esta serie son actores sólidos. Quienes la hacen han dicho que cada procedimiento que utilizaron es real. No es apto para personas sensibles a la sangre.

The-Pitt-Season-2-release-date-e1767570621420

Para disfutar

Arte. Acaba de estrenar en el Museo MACA de Manantiales Genio de dos mundos, la primera gran retrospectiva de Lucio Fontana en Uruguay. Reúne 72 obras provenientes de importantes colecciones europeas y recorre todas las etapas de un artista fundamental del siglo XX. Curada por Luca Massimo Barbero, la muestra se puede ver hasta el 31 de marzo de 2026.

Teatro. También el MACA habrá teatro, el 17 y 18 de enero, con Esperando a Godot, de Samuel Beckett, espectáculo bilingüe y subtitulado en portugués. La obra se podrá ver luego en el Teatro Solís, del 22 al 25 de enero.

Sabores. Portal Bosque no para de innovar en el este y vuelve con Amigos del Cofre, un ciclo de cenas con chefs invitados en Cofre Café-Cantina. El miércoles 14 cocinará Daksha, referente de la cocina india en la región, con más de 40 años de trayectoria y una historia que la llevó a cocinar para embajadas y personalidades de todo el mundo. El menú incluye pasos con muchos sabores de Oriente, acompañados de vino de Bodega Cerro Chapeu . Acá más datos

Sunset. La puesta de sol es siempre un momento para parar, respirar y disfrutar. Si es con un vino, mejor. Eso es lo que propone Bodegas Pizzorno el sábado 24 de enero desde las 18.30 hs. El plan incluye recepción con barra de vinos y cocktails, estaciones gourmet (del mar, criolla y helados) y DJ en vivo, además de un gran atardecer entre viñedos.

Música y sierras. Un evento único se realizará el 17 de enero en las sierras de Carapé donde se encuentra Bodega Sacromonte, al ritmo de la música del premiado Gustavo Casenave, pianista, compositor y productor uruguayo, ganador de tres premios Grammy, entre muchos reconocimientos a su arte. Además de sierras y música habrá buena gastronomía y buenos vinos. La selección de bocados, plato principal y postre serán maridados con los vinos de la bodega Sacromonte. Más info

Escuelas de mar. Los que andan por Montevideo tienen mucha cosa para hacer y destaco las escuelas de mar municipales para menores de 18 años, que permiten aprender a surfear y a practicar otros deportes náuticos (kayak, sup, bodyboard y más), de forma gratuita. Hay que inscribirse acá.

Amigos. La Huella sigue invitando amigos a cocinar sus delicias frente al mar de José Ignacio. Este sábado 10 llega Gianluca Cossu, el cuarto invitado del ciclo Cocina con amigos

MVD. Para los capitalinos o para quienes visiten Montevideo enero es el mes del Festival de las Artes, que se extiende hasta el 30 con obras como El universo de Ana, Tragaluz, Perra vida dulces sueños y A río revuelto culpa del carancho. Acá podés ver el programa completo con días, horarios y lugares.

Mauá. Reabrió el Espacio Mauá , un lugar que revaloriza el patrimonio industrial de Montevideo, el paisaje costero y el valor cultural de la rambla. Así muchos podrán conocerán por primera vez este lugar que estaba cerrado al público desde que dejó de funcionar la Compañía del Gas, a fines de la década de los 70. De 9 a 22 hs se podrá hacer un recorrido autoguiado que se detiene en los hitos del sitio, además de disfrutar de su jardín. Mauá es uno de los conjuntos industriales más antiguos de Montevideo, cuyo origen se relaciona con el alumbrado público a gas en el siglo XIX.

20251219dicimouyit7998

Azotea. El 13 de enero vuelve al Centro de Fotografía Cine en la Azotea (5a edición) de 20 a 23 hs. La idea es vincular la fotografía fija con el cine, en un ciclo que se extenderá hasta marzo, todos los martes. Acá podés ver la programación de filmes y documentales nacionales y la entrada es gratuita (las entradas se entregan desde las 18 hs y hay 33 lugares).

Velas. Aviso ya para que compren con tiempo porque este espectáculo que combina música a la luz de miles de velas llegará a Uruguay a fines de enero, y no hay que perdérselo. Candlelight ha recorrido más de 100 ciudades con más de 3 millones de espectadores y ahora se presentará en el Sofitel Carrasco desde el 30 de enero (dos funciones, una al ritmo de Vivaldi y sus Cuatro Estaciones y con música de Coldplay y Ed Sheeran). Habrá presentaciones hasta abril con música tan diversa como la de Adele, Beatles, Queen y más. Acá todos los detalles .

candlelight-concerts

Medio y medio. Siempre es un planazo escuchar música de la mejor en un entorno natural maravilloso, bajo las estrellas de Punta Ballena. En 2026 Medio y Medio cumple 30 años y lo festeja con 40 noches de música en vivo en las que actuarán más de 60 artistas de acá y del mundo. Hay para todos los gustos, desde los Ratones Paranoicos a Juana Molina, pasando por Julieta Rada, Agarrate Catalina, Kevin Johansen, Cuarteto de Nos y Los Auténticos Decadentes, entre otros muchos talentos. Acá está el programa completo y comprá entradas con tiempo.

Recreo

Cine al aire libre: ¿dónde verlo?

Me da mucha alegría el cine al aire libre y hay varias iniciativas, comenzando por el próximo JIFF (Festival de Cine de José Ignacio) , que comienza el 25 de enero y va hasta el 1 de febrero, pero hay que sacar entradas con tiempo porque se llena. Entre los largometrajes que se proyectarán hay películas que ya empezaron a competir en la temporada de premios, entre ellas El agente secreto (Brasil) o Sirat (España). Acá podes ver la programación .

jiiff_bajada-los-pescadores-01jpg

En Montevideo también se puede ver cine al fresco en el Jardín Botánico, con entrada gratis para ver ficciones y documentales recientes, rodeado de los mejores árboles y plantas de la comarca. Acá está la programación.