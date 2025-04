"Nunca es lindo leer que alguien te diga 'morite'": Paola Bianco habló sobre cómo la afectan los mensajes de odio en las redes por su físico

" Nunca es lindo leer que alguien te diga 'morite', no está bueno. Llegan esos comentarios. 'Me alegro de que te hayas quedado sin trabajo, la gozo'. Si te ponés a contestar a cada uno es peor, porque le das más trascendencia a ese que no tiene seguidores y te lo dice, pero es dolorosísimo", dijo.

Bianco también se refirió a que muchas veces ha preferido no leer comentarios, incluso cuando tiene la certeza de que son bien intencionados. También que sabe que muchos se relacionan con los cambios de su cuerpo, que se vinculan a la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que ataca la glándula tiroides y provoca cambios físicos significativos.

"También (me decían) cuando era flaca: 'comete un guiso'. ¿Por qué lo decían? No tienen ni idea. A eso no me acostumbro, es mentira si te digo que no me afecta, y si estoy triste por algo o más sensible me afecta más todavía", aseguró.

"Lo que me pasa con mi cuerpo es que toda la vida fui flaca. Siempre fui bailarina, un palo. Jamás tuve que hacer dieta, nunca tuve trauma con si estaba más gorda. Y me pasa, ahora que engordé de golpe, de entrar a una tienda y que me digan: 'no, ropa para vos no hay'. Me lo dicen a mí, que soy una mujer y me chupa un huevo, si querés. Pero se lo decís a una adolescente y está muy brava la cosa."

"Nadie mide lo que dice, y nunca sabés con qué está lidiando el otro", conclyó.