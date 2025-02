Paola Bianco habló sobre la enfermedad que padece, los cambios en su cuerpo y las amenazas que recibe en redes

"Nunca tuve que taparme la pancita, siempre todo me quedaba bien. Y de golpe aprendí que no todo me queda bien", expresó Bianco al hablar sobre los efectos físicos de la enfermedad. Además, señaló que el proceso la llevó a entender la importancia de expresar sus emociones: "Las cosas hay que hablarlas, no hay que trancarlas", dijo mientras señalaba su garganta, donde tiene tumores.