Open Park cierra la temporada 2026 en Punta del Este con más eventos destacados: los detalles

Los días más álgidos de la temporada empiezan a quedar atrás, pero eso no significa que todavía no haya tela para cortar en el verano 2026; de hecho, en términos de los eventos y los shows que se organizan en Punta del Este y alrededores, por delante todavía quedan algunos de los puntos fuertes de enero.

Es el caso de Open Park, uno de los escenarios principales de la temporada, que para los próximos días proyecta cuatro eventos: el festival Brookl&n con la presencia de El Kuelgue (viernes 16), la presentación del Dj holandés Chris Stussy (sábado 17), y el cierre con Blavicio (sábado 24).

Para Agustín Clark, de Key Producciones, "el momento más fuerte de la temporada ya pasó", pero destacó los "resultados muy positivos para todos los shows que pasaron por Open Park".

"Nos quedan tres eventos muy distintos entre sí y con una calidad artística de primer nivel, así que las expectativas son buenas. Esperamos poder darle el cierre que esta temporada se merece" , agregó.

"Sin dudas fue una temporada muy fuerte, incluso mejor que la pasada, que ya había sido excelente. También notamos algo muy positivo, la temporada se extendió en el tiempo, con muy buenos resultados incluso en fechas posteriores al primer fin de semana de enero", sumó, al tiempo que reveló que para ellos "sin dudas" el highlight del verano fue la presentación de Solomun el 29 de diciembre.

"Es uno de los artistas más importantes del mundo dentro de la electrónica y logramos que regresara a Punta del Este después de muchos años. Fue el espectáculo más relevante de toda la temporada en el balneario y un show perfecto de principio a fin", contó Clark.

En un verano donde la oferta de eventos siempre es abultada, para Clark Open Park logró "elevar la vara en términos de producción y servicios".

"El público ya sabe que en nuestro espacio va a vivir un show con producción de primer nivel y una experiencia cuidada en todos los detalles. Eso también obliga a que otros eventos de la temporada mejoren en esas áreas, y me parece algo muy positivo, porque al final el que más se beneficia es el público", concluyó.

Además del show de Solomun, por el escenario de Open Park también pasaron Ciro y los persas, Boris Brejcha, el Club de la Cumbia, la Bresh y más espectáculos destacados.