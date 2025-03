El inesperado pase que consiguió Petinatti para Malos Pensamientos: uno de los periodistas con más experiencia en el dial uruguayo

RADIO El curioso momento entre Petinatti y el candidato a intendente de Canelones Francisco Legnani: "Lo digo yo y me tratan de facho"

"¿Le gusta el nombre?", le preguntó Petinatti a su nuevo colaborador luego de las presentaciones habituales.

"Me gustó, tiene que ver con el nombre y demás. ¿La música tiene algo que ver con Milei? Estoy un poco aburrido de la política argentina", empezó.

La primera columna de Ponce de León empezó haciendo referencia a las propuestas de recortes de TV Ciudad del candidato blanco a la Intendencia de Montevideo Martín Lema, los periodistas que pasaron a formar parte del gobierno de Yamandú Orsi, así como las últimas repercusiones de las declaraciones del ministro de Economía Gabriel Oddone.

Luego de más de 40 minutos al aire, la columna llegó a su fin, pero Ponce de León quería seguir. "¿Ya está? Tan rápido?", preguntó.

"¿Quiere quedarse?", retrucó Petinatti.

"No, por ser el primer día, la audiencia se va a aburrir sino", respondió el periodista. El conductor le pidió, luego, que el próximo viernes llegara a la columna con noticias del tipo "me enteré o me dijeron", a lo que inmediatamente Ponce de León respondió que supo que el expresidente Luis Lacalle Pou fue visto en el Sambódromo de Río de Janeiro con su nueva pareja.

"Contratamos un periodista de 40 años de experiencia y esto es Intrusos. Se transformó en Florencia de la V", se burló Petinatti, antes de despedirlo.