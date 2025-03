El primer diagnóstico de Oddone a la bancada del FA: la diferencia de precios con Brasil, el compromiso con la inflación y la herencia fiscal

Apenas iniciada su intervención, Gabriel Oddone hizo una advertencia a los legisladores del Frente Amplio que lo escuchaban. El ministro de Economía les adelantó a los diputados y senadores de la bancada oficialista que muchas de las preguntas que seguramente iban a hacer no obtendrían como respuesta información precisa y números concretos porque la cartera está todavía en una etapa de relevamiento.

Palabras más, palabras menos, el economista les transmitió a los legisladores lo que viene diciendo en distintas entrevistas y ruedas de prensa: la situación del país no es la mejor pero tampoco es dramática aunque sí señaló algunas preocupaciones y repasó algunos temas sobre los que están trabajando particularmente.

Oddone, que pese a una nutrida delegación fue el único del equipo económico que habló, realizó un repaso de la situación internacional donde señaló que existe una tendencia hacia el proteccionismo, con tasas de interés altas (que vuelven el crédito más caro), un fortalecimiento del dólar a nivel internacional y con una perspectiva de crecimiento moderado para los principales socios comerciales de Uruguay. Ese escenario, que también incluye incertidumbre sobre las políticas comerciales a nivel mundial, puede tener impactos en el comercio exterior uruguayo, advirtió.

Sobre la región destacó la caída de la inflación en Argentina pero señaló que tiene desafíos vinculados al dólar y los tipos de cambios múltiples mientras que sobre Brasil señaló algunos problemas macroeconómicos –particularmente el déficit fiscal– y aseguró que si bien el gigante continental es muy importante para Uruguay la política no puede estar enfocada solo hacía ahí, según dijeron a El Observador distintos participantes de la reunión.

Uno de los temas sobre el que insistió, vinculado a la región, fue el problema de la diferencia de precios con los vecinos. Si bien actualmente se concentra en Brasil –que en algunos productos está hasta 200% más barato–, lo definió como un “problema histórico” que va cambiando entre Argentina y Brasil.

Sobre este tema dijo que pidió información al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo sobre políticas de fronteras para casos similares y adelantó que hay un equipo interdisciplinar trabajando en el tema y pensando políticas específicas para la frontera con Brasil.

La diferencia de precios con Argentina fue uno de los problemas que más impactó en el litoral oeste del país durante la administración de Luis Lacalle Pou con afectaciones sobre el empleo en esa zona del país.

Sobre la inversión extranjera, en tanto, Oddone recordó que no hay en el radar ninguna de gran magnitud, como lo fue UPM II, pero sí dijo que hay varias más chicas que constituyen un buen escenario en este rubro.

La herencia fiscal y la inflación

Oddone concurrió acompañado del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba; de Bibiana Lanzilotta, directora de Política Económica; Juan Labraga, director de Asesoría Política Comercial; Isabella Antonaccio, directora Nacional de Zonas Francas; Juan Benítez, director de Finanzas Públicas; y Braulio Zelko, director de Asesoría Macroeconómica pero fue el único que tomó la palabra.

Ante los legisladores insistió en que la herencia fiscal es muy similar a la que dejó el Frente Amplio en 2019, lo que genera restricciones a la hora de asignar recursos. “Es una situación manejable pero frágil”, dijo en rueda de prensa tras el encuentro y que uno de los desafíos es generar mayor espacio fiscal sin comprometer el orden macroeconómico.

También hizo hincapié en la necesidad de mejorar el crecimiento de la economía y dijo que para esta administración es una prioridad mantener la inflación dentro del rango meta (entre 3% y 6%). El ministro de Economía destacó la reducción de la inflación que consiguió la anterior administración (en febrero fue de 5,10%) aunque señaló diferencias entre cómo operó en los precios transables y los no transables.

Las preocupaciones

El exsocio de CPA Ferrere hizo un repaso de una cantidad de temas que están estudiando con atención para poder terminar de conocer la situación en profundidad y saber así la deuda comprometida sin crédito asignado que reciben de la administración anterior.

Tal como informó El Observador, la Administración de Servicios de Salud del Estado tiene unos US$ 50 millones de deuda sin asignar y casos similares podrían suceder en otros organismos.

En la misma línea, Oddone dijo que están siguiendo con atención la demanda internacional que presentó el consorcio que construyó el Ferrocarril Central y que están mirando con detenimiento los contratos Cremaf (Contrato de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Financiamiento), una modalidad que el anterior Ministerio de Transporte utilizó de forma reiterada para la construcción de rutas.

Asimismo están relevando la información de las Fuerzas Armadas vinculada a la compra de aviones y de las patrullas oceánicas, donde también ya hay dinero comprometido y dijo que también están analizando en profundidad la situación del INAU, la ANEP y el Casmu. De todos modos, tanto dentro como fuera de la reunión Oddone dijo que aun no tienen información acabada como para sacar conclusiones.

La urgencia de la Caja

La situación de la Caja de Profesionales fue otro de los temas sobre el que intercambiaron en la reunión y que será, además, uno de los primeros asuntos a abordar entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Oddone aseguró que antes de junio deberá haber aprobada una solución para que la caja no se quede sin reservas y aseguró que dentro de 60 días mandarán una propuesta para tratar.

Un documento elaborado por la dirección de la caja en campaña electoral señalaba que para junio el déficit ya estará entre US$ 70 millones y US$ 90 millones, y a ese ritmo seguirá creciendo hasta alcanzar en el 2026 los US$ 110 millones. La estimación que entre junio y noviembre se queden sin reservas.