Patricio Giménez, el trovador que quiere vivir despojado, con su guitarra y su perra

Patricio no se guardó nada y habló sobre su cambio de vida en nuestro país, la idea de no tener hijos y cómo fue ese momento crítico cuando tuvo que internar a su hermana, la diva Susana Giménez.

Voy a hacer un poquito de Buenos Aires y estoy un poquito viendo, el verano pasado tuve la ocasión de ir un mes a España. Tengo ganas de pasar un tiempito más largo, porque esta vez fui 20 días, entonces fui sin Rumba. Rumba Giménez que está ahí de escolta y la verdad que de ir a España, me gustaría hacer unos 3 meses o algo de instalarme, para poder llevarla, estar tranquilos, hacer base.

¿Estás pensado hacer tus shows en el verano español?

Si dios quiere. Vamos a ver como viene la historia, si fluye. Amé Málaga, muchos lugares, pero Málaga me encantó. A mi me gusta lo íntimo, me gusta estar acá, ir con mi guitarra.

¿No te perdonan que seas un tipo simple y despojado?

No sé si hay mucha gente que le hace ruido, que no lo entiende, es lo que quiero, me gusta esto.

¿Tuviste oportunidades de hacer shows multitudinarios, una carrera internacional al lado de tu hermana, pero decidiste este camino de trovador?

Sí, de simplicidad, yo veo que el tener cada vez más cosas, hace que estés cada vez más atado.

¿Ese cambio lo hiciste en Uruguay, por ejemplo dejar el alcohol?

Si, reconecté mucho acá. Con el tema de la pandemia, la proximidad a la muerte, reconecté mucho con la meditación, con la naturaleza. Dejé el chupi, ya había dejado el tabaco, que eran mis dos malos hábitos y dejar el chupi me hizo alimentarme bien, empezar a jugar al tenis, un círculo virtuoso.

¿Hablaste de la muerte, la proximidad tiene que ver con lo que pasó en la pandemia?

Con lo que pasó en la pandemia, tenías la muerte a la vuelta de la esquina. Muchas veces en esta cultura de Occidente negamos la muerte, entonces tengo cinco departamentos y la mejor prepaga (seguro de salud), pero te vas a morir igual. Entonces el aceptar la impermanencia, que somos todos finitos, hace que vos vivas de otra manera. Lo más importante es lo que está pasando ahora, el resto no lo puedes controlar.

¿Algo de esa fibra tocó todo lo que pasó con tu hermana cuando estuvo internada aquí con el covid?

Claro, sí. Pero no quiero remontarme a eso. Ella está súper bien.

¿Esa situación crítica, te tocó muy de cerca?

Sí, estaba ahí. La tuve que internar y no es fácil. Ella decía que no, que no estaba para internarse.

¿Yo te veo mejor, mas joven, con más energía, será por eso?

Muchas Gracias. Eso es el contacto con la naturaleza, los buenos hábitos. La ciudad misma te lleva a un estrés, es difícil. es difícil mantenerse. Yo siempre digo, no es fácil ser Buda en Nueva York. ¿No? si estás en el Tíbet estás un poquito mejor. No se si hoy quiero tener grandes estructuras, la verdad es que soy feliz con Rumba, con un mate y con lo menos posible. De hecho me deshice de un montón de cosas. Hoy tengo el bolso que me traje para la pandemia, con el que viví dos años, no hace falta más ropa que esa. Entonces, liviano como digo en una canción, liviano de equipaje, es como que disfruto mucho de poder decir; bueno, voy a otro lado. Tengo la libertad, no tengo hijos, no tengo ataduras, entonces puedo agarrar a mi perra y decir; bueno sabes qué nos vamos a tal país y listo.

¿Seguís con el proyecto de construir en el balneario Santa Mónica, frente al mar?

Vos me inventaste que yo era dueño de un hotel, de un hotel con fantasmas. De verdad no tengo un hotel, ni tengo fantasmas, aparte justo se te cortaba la señal, qué tipo.

¿Pero tenés un terrenito para un proyecto futuro por la zona?

Si tengo mi jubilación ahí, mi lugarcito.

¿En ese lugar, pensás formar familia, tener hijos?

Yo no sé cuánto uno vive, las historias pasadas, mi papá a mí me tuvo a los 54 años. Pero yo siento que hoy y le está pasando a mucha gente, tener hijos la verdad, a mí no me gusta. No es le momento, ni tengo ganas de dedicarle toda mi energía a otra persona. Consensuar todas las cosas de tu vida. Yo disfruto mucho esto, es una elección que tuve.