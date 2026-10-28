Qué pasó con Laura Bozzo: internación de urgencia, complicaciones de salud y rumores de muerte desmentidos

La conductora peruana Laura Bozzo permanece internada en México tras sufrir una emergencia médica que requirió una cirugía de urgencia.

La presentadora de 75 años fue hospitalizada el 13 de octubre por una complicación intestinal vinculada con una úlcera duodenal perforada. Su recuperación se complicó posteriormente con otros problemas de salud que requirieron atención médica especializada.

En medio de la incertidumbre, comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento. Sin embargo, esos rumores fueron desmentidos y las últimas actualizaciones indicaron que la conductora presentaba una leve mejoría, aunque continuaba hospitalizada.

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La evolución de Bozzo continúa siendo delicada. De acuerdo con información difundida por la periodista mexicana Martha Figueroa en el programa Hoy, la neumonía que afecta a la presentadora todavía no había cedido, pese a algunos signos de mejoría.

"Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa", explicó al actualizar la información sobre su estado.

La periodista también señaló que la frecuencia cardíaca de Bozzo se mantenía estable y que no había sido necesario volver a intubarla. No obstante, no se difundió un parte médico completo que permitiera establecer con precisión su evolución ni una fecha estimada de alta.

Entre las complicaciones reportadas después de la operación se encuentran la peritonitis, el choque séptico y la neumonía. Debido a la complejidad del cuadro, la conductora fue trasladada desde Acapulco a un hospital de la Ciudad de México, donde continuó bajo atención médica.

Los rumores sobre su muerte fueron desmentidos por Aarón Guerrero, asistente personal de la presentadora, quien aclaró que Bozzo seguía con vida y que su estado era delicado, aunque estable, en una actualización difundida el 16 de octubre.

Por su parte, su expareja, el cantante Cristian Zuárez, aseguró que se mantenía en contacto con la familia y acompañaba de cerca la evolución de la conductora. "Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia", declaró al programa Desvelados.

"Estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación", agregó al referirse a la situación de la presentadora.