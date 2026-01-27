Tras el final de La culpa es de Colón, Canal 12 anunció un nuevo programa de humor con los mismos conductores

La semana pasada, el programa de humor La culpa es de Colón finalizó su ciclo en Canal 12 tras una etapa de cinco años. Luego de la despedida al aire de sus conductores, sin embargo, el equipo de humoristas que lo protagoniza anunció que pronto volverían con novedades a la pantalla del canal.

Este lunes, Teledoce confirmó el regreso del quinteto de La culpa es de Colón , aunque en un nuevo programa. Aunque sin revelar demasiados detalles, el video promocional confirmó la vuelta de los cinco conductores ( Maxi de la Cruz, Diego Delgrossi, Marcel Keoroglian, Leonardo Pacella y Germán Medina ), y el nombre del ciclo, Verdaderos culpables.

Según supo El Observador, más allá del cambio de nombre, también habrá un cambio de formato, aunque el humor seguirá siendo la tónica del ciclo. Si bien aún no tiene día y fecha de estreno definida, el programa llegará a la pantalla en el correr de febrero , informaron desde el canal.

La culpa es de Colón comenzó sus emisiones en Teledoce en 2020 , y durante sus primeros dos años tuvo dos versiones en paralelo, una con un equipo de comediantes mujeres, y otra con un quinteto masculino. La primera de esas versiones, que tenía como conductoras a Lucía Rodríguez, Catalina Ferrand, Jimena Vázquez, Leticia Cohen y Luciana Acuña cerró su ciclo en 2022.

La edición "hombres" se mantuvo luego del final de su contraparte, aunque desde ese momento pasó de tener cuatro emisiones semanales a una sola, los domingos a las 22.30 horas.

Originalmente, los dos elencos alternaban sus salidas al aire los domingos, pero los buenos números de rating del ciclo hicieron que el programa se extendiera al resto de los días de la semana, con la única excepción del sábado, y con la versión masculina ocupando definitivamente el espacio de los domingos desde 2022 hasta su final la semana pasada.

La culpa es de Colón fue la versión local de un formato internacional de la empresa Paramount estrenado en 2015, que reunía a cinco comediantes de distintas partes de Latinoamérica (de ahí la referencia a la figura de Cristóbal Colón) para sketches, monólogos, e intercambios sobre las diferencias culturales y las herencias compartidas entre los distintos países de la región, desde un encare humorístico.

El formato generó versiones locales en México, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, cada una (salvo las versiones rioplatenses) con un título adaptado a la figura del conquistador/navegante europeo encargado del primer contacto con los nativos, como Pedro Cabral en Brasil, o Hernán Cortés en México.