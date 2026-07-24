De la mano de Estados Unidos, arrancó la construcción del primer domo LED de Sudamérica

El Museo de Ciencias (MuCi) junto a la empresa estadounidense COSM , especializada en experiencias inmersivas, inició la construcción del Planetario Blas Servín , un proyecto que busca convertirse en uno de los espacios astronómicos más avanzados de Sudamérica.

El nuevo desarrollo contará con una cúpula LED de gran escala, una pantalla curva de 360 grados, resolución superior a 8K y un sistema de sonido envolvente para ofrecer experiencias científicas inmersivas.

La obra forma parte del futuro Museo de Ciencias (MuCi) de Paraguay , ubicado en la Costanera Norte de Asunción , y tiene prevista su apertura para 2028. El espacio combinará divulgación científica, tecnología y educación mediante exhibiciones interactivas y propuestas vinculadas con la astronomía.

Argentina, a un paso de sumar una nueva planta de celulosa con capacidad para crear 13.000 puestos de trabajo

El nuevo planetario tendrá una pantalla LED curva de aproximadamente 20 metros de diámetro, una tecnología que permitirá proyectar imágenes del universo con altos niveles de brillo, contraste y definición. Será el primer domo LED de estas características en Sudamérica, según informó la empresa COSM , encargada del desarrollo tecnológico del proyecto.

A diferencia de los planetarios tradicionales, que utilizan proyectores sobre una cúpula, el sistema CX permitirá cubrir la superficie completa mediante paneles LED y generar una experiencia visual envolvente. Los visitantes podrán observar simulaciones del espacio, recorridos virtuales por galaxias y representaciones de fenómenos astronómicos con una perspectiva inmersiva.

El espacio también incorporará herramientas digitales para la reproducción de contenidos científicos, con simulaciones astronómicas desarrolladas para acercar conceptos complejos a estudiantes, familias y visitantes interesados en la exploración del universo.

El planetario llevará el nombre de Blas Servín, reconocido divulgador paraguayo de la astronomía y fundador del Centro Astronómico Bicentenario. La iniciativa busca continuar su trabajo de acercamiento de la ciencia al público y promover el interés por la astronomía en la región.

El espacio estará integrado al futuro Museo de Ciencias, que contará con salas de exhibiciones, áreas de aprendizaje, talleres, un observatorio y otras propuestas vinculadas con la ciencia y la tecnología. El complejo se desarrollará sobre un predio ubicado en la Costanera de Asunción, junto al Parque Caballero.

Revistaplus.com.py

El Planetario Blas Servín incorporará herramientas audiovisuales para ampliar las posibilidades de divulgación científica. La combinación de una pantalla LED de gran formato, simulaciones digitales y sonido envolvente permitirá recrear viajes virtuales por el sistema solar, observar fenómenos astronómicos y explorar distintas regiones del universo.

COSM, la empresa encargada del desarrollo tecnológico, trabaja en sistemas inmersivos utilizados en planetarios y centros científicos de distintos países. Con esta iniciativa, Paraguay busca incorporar una infraestructura de divulgación científica de escala regional y ampliar el acceso a experiencias relacionadas con la astronomía.