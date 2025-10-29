De Uruguay al mundo: Urudata y HPE celebran una alianza que lidera en Big Data

Urudata celebró junto a Hewlett Packard Enterprise (HPE) una jornada de innovación y networking en sus nuevas oficinas ubicadas en la calle Canelones. El encuentro sirvió para presentar el renovado espacio de trabajo —amplio, moderno y pensado para potenciar la colaboración—, además de celebrar más de 25 años de alianza estratégica entre ambas compañías.

El evento contó con la participación de clientes, socios tecnológicos y referentes del sector, en un ambiente distendido que incluyó un asado preparado por Fuego Sagrado, generando un espacio ideal para el intercambio y la celebración.

Meses atrás, Hewlett Packard Enterprise distinguió a Urudata por su liderazgo en la implementación de soluciones de Big Data sobre la plataforma HPE Ezmeral Data Fabric, reconocimiento que tuvo lugar en Buenos Aires. Esta mención, que posiciona a Urudata como referente regional, también fue celebrada durante el evento en Montevideo.

La historia de Urudata y HPE se remonta a 1998 , cuando la compañía aún operaba bajo el nombre de Compaq. Desde entonces, ambas organizaciones mantienen una relación de colaboración estratégica orientada a impulsar la transformación digital en la región.

“Hoy estamos muy felices de celebrar años de alianza con HPE. En esta era donde los datos y la inteligencia artificial tienen un papel clave en la transformación de las empresas, estamos mostrando las soluciones de nube híbrida que HPE ofrece. Esta nube combina cargas de trabajo que corren en el cloud y otras dentro del entorno propio", dijo Ignacio Cattivelli, director de Ingeniería de Urudata, sobre la importancia de esta relación y el valor de los datos en la transformación digital actual.

Una relación de confianza y crecimiento conjunto

Por su parte, Mariano Bakovich, Territory Manager PUY de Hewlett Packard Enterprise, subrayó la solidez del vínculo entre ambas compañías y el trabajo conjunto en innovación:

“Después de muchos años de partnership, seguimos impulsando todo lo que tiene que ver con datos e inteligencia artificial. Urudata cuenta con un equipo estupendo, muy preparado, y entre ambas empresas hay un cariño y una confianza mutua".

Una alianza con visión de futuro

Con más de 25 años de colaboración, Urudata y HPE continúan fortaleciendo una relación basada en la innovación, la tecnología y el compromiso con el desarrollo del ecosistema digital.

El evento fue una oportunidad para reafirmar esa visión compartida: acompañar a las empresas en su transformación digital, con soluciones de datos e inteligencia artificial que impulsen la eficiencia y la competitividad en la región.