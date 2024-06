"Descolocados y sorprendidos": la reacción de Marcelo Abdala al chat de Alejandro Astesiano con Luis Lacalle Pou

Su entorno adelantó que por el momento no realizará declaraciones, y pidió que no lo aborden en ese evento, ya que entienden que "no es el momento ni el lugar".

El periodista Leo Sarro compartió en sus redes sociales un video en el que el líder sindical, presente en el homenaje de Amelia Sanjurjo, sostiene que "no es el momento" de hacer declaraciones sobre el tema.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/leosarro/status/1798728614147432690&partner=&hide_thread=false “ no es el momento” dijo Abdala, que se excusó de hacer declaraciones, ya que en la Universidad de la República asiste al sepelio de Amelia Sanjurjo pic.twitter.com/c7rahfLv9s — leo sarro press Uruguay (@leosarro) June 6, 2024

La sospecha de una boca de drogas y el "perfecto" de Lacalle Pou

Según informa el libro El caso Astesiano. Una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva del periodista Lucas Silva, Astesiano le comunicó por WhatsApp al presidente de un pedido que le hizo al comisario de la Brigada Antidrogas de Montevideo, Rafael Alen: investigar un quiosco de Ciudad Vieja en el que Abdala compró cerveza el día del accidente, porque tenía la sospecha de que ahí funcionaba una boca de venta de drogas.

"Con la salvedad del caso, porque es un comercio, pero según el perfil de las personas que concurren se puede identificar la venta de sustancias estupefacientes, como también la clase de esta. Si son consumidores van a estar mal entrazados. Si es cocaína van a tener una presencia distinta. Sin lugar a dudas, vamos a realizar las tareas de investigación atinentes a una boca de venta de estupefacientes, sin ningún tipo de excepcionalidad", le dijo el jerarca a Astesiano el 16 de febrero.

El custodio le reenvió ese mensaje a Lacalle Pou, quien a los pocos minutos respondió: "Perfecto".

El hecho forma parte de la investigación que lleva adelante la fiscal de Flagrancia 12o turno, Sabrina Flores, quien investiga el uso del aparato policial para indagar a Abdala.

En el marco de esa indagatoria, declararon en abril ante Flores dos oficiales de la Dgtrid con los que Astesiano siguió el tema, informó el semanario Búsqueda que consignó el contenido del libro al igual que La Diaria.

La exfiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, dijo que en su momento no vio "nada" del chat entre el presidente Luis Lacalle Pou y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano a partir del que se entiende que el mandatario sabía de la investigación para corroborar si Marcelo Abdala había estado en una boca de drogas el día que tuvo un accidente de tránsito alcoholizado.

"Lo de la boca de pasta base a mí no me consta. Sí en su momento Abdala me declaró que el día que chocó había tenido un día complicado por problemas personales", aseguró en una entrevista con Montevideo Portal.