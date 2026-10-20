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Dólar hoy: esta es la cotización del martes 20 de octubre, según el BROU

20 de octubre de 2026 8:19 hs
Dólar
Piqsels

El dólar abrió este martes 20 de octubre en Uruguay con un valor de $ 38,90 la compra y $ 41,30 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.490 la compra y A$ $ 1.540 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, hubo variación del 0,33% con respecto al lunes.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,32 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,65, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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