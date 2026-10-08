Dólar hoy: esta es la cotización del miércoles 7 de octubre, según el BROU

El dólar abrió este miércoles 7 de octubre en Uruguay con un valor de $ 38,95 la compra y $ 41,35 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

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En el histórico, la compra y venta del dólar cayó $ 0,1 con respecto al martes 6 de octubre.

Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos? El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este miércoles a A$ 1.490 la compra y A$ $ 1.540 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo variación con respecto al martes.