Aranceles de Trump: las oportunidades que identificó el gobierno en el nuevo escenario proteccionista de EEUU

En medio del fuego cruzado arancelario, el gobierno comenzó a identificar sectores que podrán obtener ventajas frente a competidores que venden los mismos productos al mundo. Este martes, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que la carne vacuna, los cítricos, la celulosa y la madera son los cuatro sectores más expuestos a los cambios en las posiciones arancelarias que dispuso la administración de Donald Trump.

20250408 Gabriel Oddone, Ministro de Economia en ADM. Foto: Inés Guimaraens

La carne, los cítricos y la celulosa están comprendidos en el nuevo esquema de aranceles recíprocos con una tasa de 10%. La madera quedó excluida. En el caso de la carne vacuna, el gobierno pretende obtener más información sobre la cuota de 20.000 toneladas que ingresa a Estados Unidos pagando US$ 44 por tonelada. Superada esa cantidad tenía un arancel promedio de 13%. “Debemos saber si el 10% se aplica a los tramos intracuota; eso es algo que todavía no tenemos claro”, dijo el ministro.

“En los demás casos entendemos que hay ciertas oportunidades. Sobre todo en el citrus, donde respecto a otros competidores se va a entrar con un arancel relativamente menor”, expuso.

Los cítricos pagan un arancel de ingreso a Estados Unidos de 2%. Oddone mencionó que la suba del impuesto generará un mayor costo y un problema para los exportadores, pero pese a eso reiteró que el nuevo contexto traerá oportunidades para el sector citrícola.

“Estamos viendo cuáles son las reacciones arancelarias de otros países afectados con estas políticas y cómo queda Uruguay en esos mercados”, añadió. Para llegar a ese diagnóstico hay un trabajo conjunto entre la Asesoría de Política Comercial del MEF, a cargo de Juan Labraga, y el Instituto Uruguay XXI.

La producción de mandarinas en 2013 fue de 83.308 toneladas Se estima que la cosecha 2021 de cítricos aumente un 19% con respecto al año pasado.

A nivel general, el jerarca señaló que el gobierno trabaja en medidas específicas para atenuar el costo de sectores exportadores.

Exportaciones de cítricos

El año pasado, el sector citrícola realizó ventas al exterior por US$ 55,8 millones, con descenso de 7% respecto a 2023. En primer lugar se ubicaron las naranjas con exportaciones por US$ 19,5 millones. Luego hubo colocaciones de mandarinas y de limones. El principal destino fue Estados Unidos con US$ 26,9 millones; seguido por Brasil con US$ 14,6 millones y Holanda con US$ 7 millones.

Trump y los “acuerdos a medida”

Trump dijo este martes que pretende alcanzar “acuerdos a medida” con los países a los que impuso aranceles y que ya han mostrado intención de diálogo con el gobierno estadounidense.

En un acto en la Casa Blanca, el presidente afirmó que cerca de 70 países ya se contactaron para establecer negociaciones sobre las nuevas posiciones arancelarias. “Estamos haciendo un gran trabajo y vamos a cerrar lo que yo llamo acuerdos a medida, no de los que se compran ya hechos. Son acuerdos altamente personalizados”, expresó.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cwyngd94ewvo Trump había exigido a China que retirara los aranceles con los que respondió a los suyos. Getty Images

En la guerra declarada con China sostuvo que el país asiático “estafó” a Estados Unidos durante años, hasta que él regresó al poder para imponer medidas proteccionistas.

Ventas y aranceles en Estados Unidos

El año pasado, Estados Unidos fue el cuarto destino de mercadería uruguaya con compras por US$ 1.192 millones y un aumento interanual de 37%. Los principales productos fueron la carne vacuna con US$ 595 millones, la celulosa con US$ 202 millones, los subproductos cárnicos con US$ 131 millones, la madera y productos de madera con US$ 88 millones y los aparatos e instrumentos médicos con US$ 35 millones.

Uruguay pagó aranceles de ingreso por US$ 52 millones. De ese total, el 90% correspondió a la carne vacuna.

Con información de agencias