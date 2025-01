Yates, autos, aviones y joyería: la millonaria cifra que gastaron los uruguayos en bienes de lujo

Las importaciones de bienes suntuarios fueron por US$ 105 millones en 2024 . Las compras externas tuvieron un retroceso de 5% frente a 2023 cuando habían llegado a US$ 110 millones.

1702770407977.webp Automóviles

Los precios más altos se registraron en los automóviles llegados, básicamente, de Europa. Desde Alemania provinieron 118 unidades cero kilómetro a un precio promedio de US$ 45.763. También se importó un automóvil de Austria a US$ 58.552. Desde afuera del bloque europeo se adquirió un automóvil de Sudáfrica a US$ 56.552 y otro de Canadá a US$ 40.169.

En el segmento de entre 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos se importaron vehículos por US$ 11,5 millones. Los orígenes fueron España, Corea del Sur y Alemania.

Otro rubro de compra fue el de las aeronaves con US$ 6,3 millones en el año. Allí hubo aviones de peso superior a los 2.000 kilos por US$ 1,8 millones y un avión multimotor de peso inferior o igual a 7.000 kilos que tuvo un valor de US$ 600 mil.

En total se compraron 12 unidades a un valor promedio de US$ 525 mil. Las aeronaves llegaron de Estados Unidos, Italia, Brasil, Eslovenia, China y Argentina.

En el caso de los yates y demás barcos y embarcaciones para recreo o deporte se realizaron compras externas por US$ 2,1 millones en 2024. Básicamente llegaron desde Estados Unidos y Argentina. Además se registró la importación de una embarcación de procedencia italiana con un valor de US$ 239.665.

Las compras en el exterior de artículos de joyería de metal precioso o chapado fueron por US$ 3,8 millones. Los productos fueron comprados en Italia, Tailandia, Estados Unidos, Panamá y España.

relojes.webp

También se adquirieron relojes de pulsera, bolsillo, con contadores de tiempo incorporados, de metal precioso o chapado por US$ 156.188, que llegaron desde China, Suiza, Holanda y Estados Unidos.

Moderación en consumidores y tipo de cambio

Durante el año pasado, Equipos Consultores elaboró en tres ocasiones el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y en todas las mediciones el indicador se mantuvo en zona de moderado optimismo.

El primer índice se presentó en febrero. Allí se constató una retracción en la predisposición a la compra de bienes durables con una desmejora de 10 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2023.

El segundo ICC, en junio, mostró un avance de la confianza que tuvo un aumento de 7 puntos porcentuales en relación interanual. En ese mes mejoró la intención de compra de vehículos e inmuebles.

La última medición fue en agosto y allí se mantuvo la predisposición para la adquisición de automóviles.

El otro componente que pesa a la hora de tomar decisiones de compra de productos importados es el tipo de cambio. En 2023 el dólar cerró en $ 39,022 y el año pasado alcanzó su valor más bajo a fines de marzo cuando cotizó a $ 37,55. Con el paso de los meses la moneda estadounidense comenzó a fortalecerse y terminó 2024 con un aumento anual de 12,9%.