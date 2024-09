Caja de Profesionales: el dilema de un aniversario y un video institucional con poco para decir

La situación de la Caja de Profesionales es crítica luego de no prosperar en el Parlamento el año pasado un proyecto del Poder Ejecutivo para rescatarla . En una reunión del Directorio del mes pasado el tema financiero fue abordado y también hubo comentarios sobre la fecha de fundación de la institución.

Rodríguez criticó que desde el ámbito político se haya dejado de hablar sobre la situación de la Caja. “Ninguno de quienes ahora se disputan la Presidencia de la República habla de ella. ¿Qué piensan esos candidatos? ¿Hablan de ella? Creo que no. De lo contrario, nos hubieran dado otra alternativa cuando presentamos ese anteproyecto”, expuso. Y por eso reafirmó su posición de realizar una campaña de impacto. “Los afiliados que representamos merecen saberlo”, complementó.

Alza retomó el tema del video. Remarcó que debería trasladar a los afiliados la aspiración de “seguir en pie para cubrir las necesidades de su gente”.

“Reconocemos, a su vez, que estamos atravesando un momento de dificultad, que se presenta como una oportunidad de mejora, de lo que se debe sacar provecho. Ese sería el bosquejo del material que se está elaborando y el mensaje que queremos transmitir”, comentó.

En ese momento terció el director Robert Long. “Entiendo el espíritu. Pero al mismo tiempo veo muy complejo el diseño de ese material. No me imagino qué afiliado, del grupo etario que sea, pueda hablar de los beneficios, cuando es público y notorio que, de no ser por casi un milagro, la Caja desaparece”, afirmó.

Por último fue el turno del director Luis González que coincidió con los comentarios de Long. “No estamos en momento de celebrar nada. Son los primeros 70 años y quisiéramos que se cumplieran 71, pero hoy no estamos en condiciones de decir que habrá un 71º aniversario. Consideró que es necesario aterrizar las idas para luego analizarlas debidamente”, dijo.

El video institucional

Hace dos semanas, el video –de casi tres minutos- fue difundid en la página web de la Caja de Profesionales y tuvo poco más de 200 visualizaciones.

Cuenta con testimonios de tres afiliados que mencionan algunas experiencias personales.

“En estos 70 años mucho ha cambiado en nuestro país y el mundo, pero la Caja siempre ha sabido adaptarse y modernizarse”, dice el mensaje institucional.

“Compartimos con todos los afiliados un nuevo aniversario, dándole seguridad de que este Directorio está trabajando incansablemente para resolver, entre todos, nuestras dificultades”, señala.

La crisis de la Caja de Profesionales

El lunes 23 de octubre de 2023 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales. El texto consiguió el respaldo de 40 legisladores de los 95 que estaban presentes en la sala. La propuesta tenía como objetivo el rescate financiero de la institución en el corto plazo.

-ine5123-1-jpg..webp Caja de Profesionales Inés Guimaraens

En marzo se conoció la memoria anual del año pasado que registró pérdidas por US$ 57 millones. Fue el peor resultado del último quinquenio.

El documento expresó que la Caja se encuentra en una situación financiera desafiante en términos de sostenibilidad, con un déficit operativo que fue en aumento con el paso de los años.

Expuso que sin la implementación de reformas, las proyecciones muestran que en el escenario menos favorable las reservas financieras disponibles serán suficientes para cubrir el déficit operativo hasta marzo de 2025. En el más favorable los fondos se agotarán en marzo de 2026.

En entrevista con El Observador, Alza mencionó que el Directorio trabaja en la elaboración de una nueva propuesta de rescate financiero tras el fracaso de la reforma. Pero ese plan será tratado por el próximo Poder Ejecutivo y el nuevo Parlamento a partir de marzo.