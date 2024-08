¿Cómo viene la primera emisión de deuda en una plataforma de financiamiento colectivo uruguaya?

El Bono Foxsys es un mecanismo de financiamiento que permite al inversor generar una renta fija bruta en dólares anualizada de 8,5% (antes de impuestos) y se puede invertir desde un mínimo de US$ 100 con un valor de US$ 1 por cada obligación negociable.

Las primeras evaluaciones sobre la emisión de Crowder

El jueves en una reunión abierta organizada por el Club del Inversor, el CEO de Crowder, Guillermo Rodríguez, afirmó que una de las preguntas más recurrentes que recibe es qué ocurre si no se alcanza la cifra de US$ 1 millón. En ese sentido, explicó que el BCU otorgó autorización a Foxys por hasta esa cantidad de dinero como tope, y que dado el monto que va recaudado “la emisión se va hacer sí o sí”.

Por su parte, el CEO de Foxys, Juan Martín González, evaluó positivamente los resultados alcanzados hasta el momento por la operación.

“El hecho de que hoy haya inversores que han depositado su confianza en la empresa nos pone muy contentos y es también un reconocimiento de la trayectoria de la empresa. Estamos muy entusiasmados con cómo ha sido todo hasta ahora y fue un gran aprendizaje también. Si bien habíamos hecho varias emisiones privadas, es la primera emisión pública”, dijo.

Los fondos recaudados en la emisión tendrán como destino la inversión en activo fijo, o sea equipamiento que se arrienda a los nuevos edificios y desarrollo de tecnología propia. También se usará un tramo menor para sustituir pasivos de corto plazo que tiene la empresa por un pasivo “más saludable” de largo plazo, expresó González. La empresa presta servicios actualmente a 440 edificios y unos 12.000 apartamentos, casi en su totalidad dentro de Montevideo.

“Hacer los primeros músculos” en inversiones

Rodrigo Álvarez de El Club del Inversor señaló que en los últimos días hubo una “acelaración” de inversiones en estas ON, por lo que es esperable que se complete el tope autorizado de US$ 1 millón.

“Muchas veces a mí me preguntan en qué invertir y yo nunca respondo. Pero la inversión más difícil siempre es la primera. La realidad es que muchas veces la primera inversión suele ser de un monto considerable, tengo que invertir, no sé en qué invertir, pero tengo que meter US$ 10.000 o US$ 5.000, y a veces no la tenemos y no podemos correr el riesgo”, dijo.

“Siempre es bueno que una primera inversión sea en un monto bajo para ver cómo es y cómo se siente uno invirtiendo. Así que me parece también una excelente oportunidad para quienes nunca han invertido y quieran hacer sus primeros músculos en esto de las inversiones”, añadió Álvarez.

Una vez cerrada la emisión también habrá posibilidad de comprar y vender estas obligaciones negociables en un mercado secundario a través de la plataforma de Crowder, al igual que ocurre en las bolsas de valores tradicionales.

“Por ejemplo, la Fed en este momento está presta a bajar las tasas. Imaginemos que de repente las tasas bajan de acá un año y todos los instrumentos de renta fija que existen van a acompañar esa bajada de tasas y vos tenés un instrumento que está pagando un 8,5% anual. Eventualmente va a haber alguien interesado en comprar ese instrumento que es esta emisión”, explicó Álvarez.

Días atrás, Rodríguez señaló en nota con El País que inicialmente el perfil común de los inversores era el de personas jóvenes, en el entorno de los 40 años de edad, muchos profesionales del sector tecnológico y servicios, aunque luego se sumaron otros perfiles.

La emisión de este bono se realiza bajo el régimen de emisiones de oferta pública en plataformas de financiamiento colectivo, según las leyes de Fomento del Emprendedurismo y de Regulación del Mercado de Valores.

Como garantía, Foxsys constituye un fideicomiso que tiene como beneficiarios a Crowder y a cada inversor que aportó dinero, al que se le transferirá la cesión de los flujos económicos de 61 edificios.