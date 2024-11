COP 29: proponen más impuestos climáticos, especialmente a criptomonedas, plásticos y ultrarricos

En el caso de las criptomonedas, "teniendo en cuenta la gran demanda energética de la minería" necesaria para obtenerlas, esta coalición de países y organizaciones propone un impuesto de US$ 0,045 por kilovatio/hora, que podría aportar US$ 5.200 millones además de reducir las emisiones.

El gravamen en el sector de los plásticos se aplicaría sobre la producción primaria de polímeros en una cantidad que oscilaría entre los US$ 60 y los US$ 90 por tonelada, lo que permitiría recaudar entre US$ 25.000 y US$ 35.000 millones anuales, y apoyar a la vez las acciones contra la contaminación por este material.