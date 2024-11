Uruguay vs Colombia, ¿revancha de la Copa América? Lo que dijo Néstor Lorenzo, DT cafetero, quien elogió a Marcelo Bielsa y adelantó cómo jugará en el Centenario

Uruguay, por su lado, es tercera con 16 enteros y no ha podido ganar en las últimas cuatro jornadas, pese a lo cual Lorenzo la considera un rival peligroso.

"Es un rival de cuidado en todas sus facetas, defiende bien, ataca bien, juega bien los duelos, no te puedes distraer en ningún momento (...) es un equipo con grandes jugadores que están en los mejores equipos del mundo, eso lo hace un rival de cuidado".

20240710 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia gives the team instructions during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium on July 10, 2024 in Charlotte, N

Néstor Lorenzo, Maxiliano Araújo

Jared C. Tilton/Getty Images/AFP