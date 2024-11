Entre la incertidumbre y las urgencias: un cierre de año clave para Marcelo Bielsa en Uruguay y el desafío de recuperar el entusiasmo del hincha

De hecho, en esta doble fecha de Eliminatorias, conquistar tres puntos para Uruguay será una enorme recompensa.

Ni la inteligencia artificial le tiene fe a la selección, porque no le asigna un favoritismo a los celestes como lo tuvo tras el arranque arrollador en este clasificatorio mundialista.

“Es un partido muy difícil de predecir. Ambos equipos tienen argumentos para llevarse la victoria, pero también existe la posibilidad de un empate. Será un partido muy disputado y emocionante, que seguramente mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos”, dice la IA sobre el duelo de este viernes.

La forma en que Bielsa gestionó su plantel en la Copa América (más allá de la interna que hizo pública Luis Suárez en octubre), lejos de potenciarlo, lo fundió, y lo llevó a este lugar en el que se apagó la euforia del hincha por la selección, y generó un sentimiento de apatía, indiferencia y desinterés.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: Ismael Kone of Canada and Manuel Ugarte of Uruguay battle for the ball during the CONMEBOL Copa America 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank of America Stadium on July 13, 2024 in Charlotte, North

Ismael Kone de Canadá y Manuel Ugarte de la selección de Uruguay

FOTO: AFP