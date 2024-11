Goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas: un cabeza a cabeza entre Lionel Messi y Darwin Núñez

Messi, que está primero con seis, le convirtió uno a Ecuador, dos a Perú, ambos en los partidos de 2023, y tres a Bolivia el mes pasado.

GLENDALE, ARIZONA - JUNE 28: Luis Díaz of Colombia celebrates after scoring the team's first goal via penalty during the Copa América 2024 Group D match between Colombia and Costa Rica at State Farm Stadium on June 28, 2024 in Glendale, Arizona. Chris Cod

Luis Díaz celebra su gol de penal para Colombia ante Costa Rica en la Copa América 2024

FOTO: AFP