Copa América y Juegos Olímpicos: crece falsificación de productos deportivos e incautaciones llegan a US$ 3 millones

En 2023 se incautó mercadería por un valor de US$ 4,4 millones en un total de 13 procedimientos, mientras que en lo que va de 2024 se han incautado US$ 2,9 millones en productos falsificados, en un total de 11 procedimientos.

La evolución desde 2020 hasta la actualidad ha sido fluctuante: en 2020 se incautaron US$ 4,6 millones de productos en infracción marcaria, en 2021 fueron US$ 2,1 millones y en 2022 fueron US$ 2,5 millones.