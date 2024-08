El principal laboratorio de Uruguay venderá Ozempic, la droga que es furor para adelgazar

Actualmente espera la autorización para la compra de otra empresa del sector. En mayo de este año, la Comisión de Defensa de la Competencia recibió una solicitud de autorización de Megalabs para la compra de Laboratorios Dispert. La operación de concentración económica es por la adquisición del 100% del paquete accionario.

_DIE6001.webp Megalabs es el principal laboratorio de Uruguay. Diego Battiste

En julio, la comisión dispuso el pasaje a la segunda etapa del proceso, instancia en la que se profundizará la evaluación y se requerirá la opinión de otras empresas involucradas en el sector para que expresen sus opiniones sobre posibles cambios o impactos en las condiciones de competencia en el rubro farmacéutico.

De concretarse la operación, Megalabs será el propietario de siete laboratorios.

Según información del Instituto Uruguay XXI la industria del medicamento para uso humano movilizó US$ 964 millones en 2023. De ese total, el 67% correspondió a producción nacional con US$ 648 millones y el 33% restante a importaciones con US$ 316 millones.

Megalabs importó medicamentos por US$ 47,1 millones, según información aduanera. El principal rubro fue el de productos preparados para usos terapéuticos o profilácticos con US$ 5,7 millones.

Luego hubo medicamentos constituidos por productos mezclados y sin mezclar con US$ 4 millones; medicamentos que contengan insulina con US$ 2,7 millones y medicamentos que contengan hormonas también con US$ 2,7 millones. Los principales orígenes fueron la zona franca Parque de las Ciencias, Brasil, Alemania y Argentina.

A nivel general, el consumo interno del rubro fue por US$ 785 millones y las exportaciones por US$ 179 millones.

Según Uruguay XXI, la principal empresa exportadora fue Megalabs con US$ 118 millones y el 62% del total. La segunda empresa fue Iclos con US$ 27 millones y el 14%. El 83% de las exportaciones de la industria farmacéutica del segmento de uso humano correspondió a medicamentos. El 9% de las ventas externas fue de anticonceptivos y el 8% restante fue de antisueros.

El organismo informó que el 70% de las ventas se dirigieron a América del Sur, fundamentalmente a destinos como Ecuador, Argentina y Colombia. América Central se quedó con otra parte importante de las exportaciones, básicamente a República Dominicana, Guatemala y Panamá.

medicamentos.webp Crece la facturación de la industria de los medicamentos en Uruguay.

En el caso de Megalabs, las principales ventas fueron hacia República Dominicana, Chile, Ecuador y Panamá.

El laboratorio tiene un campus en Parque de las Ciencias, que está integrado por una planta de producción, un centro de desarrollo para proyectos de investigación y desarrollo para la región y un centro corporativo para tareas administrativas, financieras y tecnológicas.

Según información institucional, la compañía tiene presencia en 20 países, 17 plantas de producción de medicamentos y cuenta con una plantilla de aproximadamente 8 mil trabajadores. En Argentina, además de la marca propia es dueña de Amega y Gema Biotech y Poen. También tiene participación en la industria farmacéutica de Brasil, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela.

La llegada de Ozempic

La reciente autorización a Megalabs permitirá la llegada al país de Ozempic, un inyectable compuesto de semaglutida que puede aplicarse en dosis de hasta 2 miligramos.

Ozempic 3.jpg Flickr

El medicamento se recetó en primera instancia para pacientes con diabetes del tipo 2, es decir para organismos con problemas para regular los niveles de azúcar. Pero más allá de su objetivo inicial se descubrió que el Ozempic sirve para bajar de peso.

La página web del medicamento señala que el producto retrasa la salida de los alimentos del estómago. Otros estudios médicos indican que se ha verificado una pérdida de entre 5% y 10% de peso en comparación con el que el paciente tenía previo a ingerir Ozempic. También mencionan que el medicamento reduce el apetito, aumenta el gasto energético (las personas queman más calorías durante la actividad física), retrasan el vaciamiento gástrico y acelera el metabolismo y la digestión.