Escenario2, la newsletter de Marcos Soto: más allá del lomo, cuando exportar carne impulsa servicios

El despegue de las exportaciones cárnicas a China es una historia bastante conocida. En 2006, representaban apenas US$ 3,56 millones. Para 2019, habían escalado a US$ 1.130 millones, equivalentes al 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB) uruguayo. Lo realmente interesante es que este boom no solo impactó al productor ganadero o al frigorífico, sino que generó un efecto dominó a través de toda la red productiva nacional.