Gobierno ajustó en casi US$ 600 millones las necesidades de financiamiento para 2024

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estima que para 2024 las necesidades de financiamiento del gobierno central ascenderán a US$ 5.340 millones , según el reporte incluido en la Rendición de Cuentas entregada el viernes pasado al Parlamento. Esto equivale a US$ 588 millones más en comparación a las estimaciones oficiales publicadas en marzo pasado.

Las cifras incluyen US$ 2.411 millones que corresponden a pago de amortizaciones de títulos y cancelaciones anticipadas por operaciones de manejo de pasivos, pago de intereses por US$ 2.129 millones, y déficit primario de US$ 378 millones.