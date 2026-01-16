Dólar
Economía y Empresas / PODER EJECUTIVO

Gobierno emitió decreto con ajuste salarial para funcionarios públicos que se cobra desde febrero

El decreto del Poder Ejecutivo oficializó un ajuste salarial del 4,5% para el sector público

16 de enero 2026 - 18:02hs
Pesos uruguayos

Pesos uruguayos

Foto: Ines Guimaraens

El Poder Ejecutivo dio a conocer oficialmente los detalles del ajuste salarial que regirá para las remuneraciones del sector público y que comenzarán a percibirse en febrero, cuando se haga efectiva la liquidación correspondiente a enero.

Los funcionarios de la Administración Central tendrán un ajuste de 4,5%, que corresponde a la inflación proyectada para 2026, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

Según el decreto, el incremento rige a partir del 1º de enero de 2026 y se aplicará sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 2025, cualquiera sea su fuente de financiamiento, ya sea Rentas Generales, Recursos con Afectación Especial u otras previstas por leyes especiales.

Los términos del decreto abarcan las remuneraciones de los funcionarios públicos comprendidos en los Incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 del Presupuesto Nacional. El ajuste también alcanza a los subsidios de los cargos políticos y de particular confianza, a los incentivos de retiro y a los funcionarios contratados bajo distintos regímenes legales.

Un ajuste similar rige para entes autónomos y servicios descentralizados, mientras que en bancos públicos todavía no se llegó a un acuerdo para la renovación del convenio que venció en setiembre pasado.

Temas:

Gobierno Funcionarios públicos salarios

