Industria del medicamento: cuánto vendió en el mercado interno y cómo se posiciona en la región

Pese a eso, las ventas mundiales de medicamentos crecieron en los últimos años y en 2021 superaron el US$ 1 billón. La previsión es que crezcan a una tasa promedio anual de 7% para llegar aproximadamente a los US$ 1,6 billones en 2028.

Consumo interno de medicamentos

Según estimaciones de Uruguay XXI, el valor bruto de producción (VBP) de la industria del medicamento se ubicó en US$ 780 millones en 2023, lo que representó aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de la industria manufacturera y equivalente al 1% del total.

El volumen de producción creció por encima del total de la industria y eso se explica en las inversiones de US$ 522 millones realizadas entre 2010 y 2023 para la construcción o ampliación de nuevas plantas farmacéuticas.

1620221012432.webp Crece la venta de medicamentos en Uruguay. Getty Images

El tamaño total del mercado uruguayo, entre producción e importación, se ubicó en US$ 1.179 millones. Esa cifra incluyó la salud humana y la animal. La producción nacional se quedó con el 66% del mercado (US$ 780 millones) y la importación con el 34% (US$ 399 millones).

El consumo interno alcanzó los US$ 910 millones, entre US$ 785 millones de medicamentos para la salud humana y US$ 125 millones para la animal. Las ventas de productos de uso humano completaron tres años consecutivos de crecimiento. En comparación con 2010, año el que comienza el relevamiento, prácticamente se duplicó (crecimiento de 96%).

El informe señaló que el segmento de medicamentos destinados al uso humano es el más importante de la industria uruguaya, con el 86% del consumo interno y el 67% de las exportaciones.

Exportaciones de medicamentos

Las ventas al exterior de medicamentos fueron por US$ 269 millones durante 2023. Fueron US$ 179 millones de productos para consumo humano y US$ 90 millones para salud animal.

Uruguay XXI explicó que las exportaciones de productos farmacéuticos para uso humano retomaron impulso en 2021, tras tres años de disminución. Participaron 24 empresas en las ventas externas de medicamentos por US$ 179 millones, lo que representó el 1,6% del total en 2023. En comparación con 2010, las ventas al exterior crecieron más del doble.

1701363177576.webp El alza en los precios de medicamentos hizo que la salud fuera el rubro con mayor incremento

Añadió que a partir de 2010, las exportaciones de productos farmacéuticos de uso humano superaron sistemáticamente los US$ 100 millones, con impulso especial a partir de la instalación de varias empresas en zona franca y Parque de las Ciencias.

El 83% de las exportaciones del segmento humano fueron de medicamentos, el 9% correspondieron a anticonceptivos y el 8% restante fueron de antisueros. El 70% de las ventas fueron hacia América del Sur. Los destinos destacados fueron Ecuador, Argentina y Colombia. El 29% se enviaron a Centroamérica, donde destacaron República Dominicana, Guatemala y Panamá.

Tránsitos de mercadería

La distribución regional de medicamentos en Uruguay abarca operaciones en puertos, aeropuertos y zonas francas.

Los tránsitos de productos farmacéuticos mostraron una tendencia creciente desde 2010, con excepción de 2016. En los últimos cinco años, los tránsitos anuales promedio pasaron de US$ 500 a US$ 857 en 2023. El crecimiento fue de 71%. En relación con 2022, el aumento fue de 12%.

El principal origen de los tránsitos fue Europa con el 49%, fundamentalmente de Italia, Suiza, Alemania y Suecia. Luego estuvo el Mercosur con 29%, básicamente desde Argentina y América del Norte con 18% y con Estados Unidos como origen principal.

Sobre los destinos, Uruguay XXI informó que la mayor parte de los productos farmacéuticos tuvo como destino final el Mercosur con 51%, seguido por América del Sur con 24%, América del Norte con 14% y América Central con 10%.

El documento explicó que el 94% de los tránsitos fueron de medicamentos, el 4% de antisueros y el 2% de anticonceptivos.

Empleo

El sector farmacéutico emplea aproximadamente 7.500 personas, sin contar los trabajos indirectos. La mayor parte de la mano de obra es calificada. Las empresas dedicadas a la salud humana son las que proporcionan más trabajo con 6.100 personas.

Además, las compañías enfocadas en actividades de distribución de comercio y servicios generan alrededor de 1.540 empleos directos, incluyendo a los proveedores especializados en la cadena logística.

La estimación es que las empresas que se encargan de la distribución interna de productos farmacéuticos de origen extranjero cuentan con 310 trabajadores y las que dedican su producción exclusivamente al mercado interno generan aproximadamente 800 puestos de trabajo.

Uruguay XXI agregó que el segmento de salud animal tiene 1.350 empleos directos, mientras que el sector biotecnológico cuenta con200 puestos de trabajo directo.