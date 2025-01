La Bolsa Electrónica de Valores cerró 2024 con operativa que superó los US$ 89 mil millones, el mayor registro histórico

A lo largo de todo el año 2024, la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) totalizó los US$ 89.293 millones, lo que significó el mayor registro anual en los 30 años de historia de dicha bolsa.

En comparación con el año anterior, según los datos anuales de Bevsa, el registro de 2024 implicó un aumento de 22,2% en términos de monto transado, dado que la operación aumentó en US$ 16.208 millones.

Asimismo, el registro de 2024 también superó el último récord operativo de Bevsa que se había dado en el año 2011 cuando el monto transado totalizó los US$ 78.847,7 millones.

De acuerdo con los datos publicados por Bevsa, si se analiza la distribución por mercado, el de valores concentró el 55,7% de la operativa general, con un total de US$ 49.716 millones. Mientras que el mercado de dinero tuvo un peso de 35,7% en el total, al concentrar US$ 31.897, 3 millones; y el restante 8,6% fue el mercado de cambios con US$ 7.679,8 millones.

comparacion bevsa por mercado.png

"El importante incremento de U$S 16.208 millones en la operativa global en 2024 fue explicado, en gran parte, por el nivel récord de operativa en el mercado de valores", destacó Bevsa. En ese mercado, el crecimiento frente al año anterior fue de 16,6%. "Tanto la operativa del mercado de valores primario como la del mercado de valores secundario constituyeron récords anuales en toda la historia de Bevsa", destacó la bolsa.

En lo que respecta al mercado secundario de valores, los registros de 2024 también fueron históricos, al concentrar el 34,5% de ese mercado con un monto total de US$ 17.139,4 millones. De acuerdo con Bevsa, fue el mercado secundario el que "constituyó la mayor explicación para el auge en el mercado de valores de 2024". Frente al registro de 2023, el mercado secundario creció 54,5% (unos U$S 6.044,3 millones).

La operativa de las letras de regulación monetaria (LRM) fueron las que explicaron el crecimiento de ese mercado, dado que pasaron de U$S 9.892,4 millones en 2023 a U$S 15.189,8 millones en 2024, un aumento de 53,6%. Esa cifra implicó la posición más alta en toda la serie histórica, al sobrepasar el récord de 2017 (de U$S 10.990,6 millones). En el año, la operativa de LRM significó el 88,6% del total del mercado secundario.

De acuerdo con el reporte de Bevsa, la operativa en el mercado primario de valores también fue récord histórico en 2024, con un monto de U$S 32.576,1 millones, lo que significó una representación de 65,5% en el total de la operativa en ese mercado y un crecimiento de 3,2% frente a 2023.

"La mayor parte de la operativa del mercado primario se concentró en los certificados de depósitos en moneda nacional" (CD-MN) al totalizaron U$S 18.180,5 millones en 2024. "Este volumen explica buena parte del nivel récord en el mercado primario, dado que aumentó en U$S 1.045,2 millones respecto a 2023", señaló el reporte.

por instrumento.png

El volumen operado de los fideicomisos financieros también aumentó de forma significativa en 2024, al totalizar U$S 951,6 millones, un incremento de 289,5% frente al volumen operado el año anterior. De acuerdo con Bevsa, ese monto "representó el segundo año con mayor operativa de este instrumento, luego de 2018 cuando el volumen operado totalizó U$S 996,8 millones".

El factor que más incidió en el récord del volumen global negociado por Bevsa fue el monto operado en el mercado dinero, el cual creció 30% frente a 2023 al totalizar los U$S 31.897,3 millones. "Si bien esta operativa no representa el máximo histórico para el mercado, refleja una operativa muy importante", destacó Bevsa.

Licitaciones

A lo largo de 2024, a través del sistema de licitación de Bevsa, se colocaron un total de US$ 993 millones de títulos de deuda, certificados de participación y notas hipotecarias. Esto implicó un aumento de 109% frente al registro del año anterior y concentró el 92,2% de la canalización en el ámbito bursátil.

De acuerdo con el reporte de Bevsa, el año pasado se dieron "ocho colocaciones exitosas", entre ellas los títulos de deuda del fideicomiso financiero Renovación Tecnológica TCU I por el equivalente a US$ 39,6 millones; y los certificados de participación del fideicomiso financiero CAF-AM V por el equivalente a U$S 303,8 millones, ambos emitidos por Conafin Afisa.

Además, el banco HSBC colocó la cuarta serie de su segundo programa de emisión de notas de crédito hipotecarias por el equivalente a US$ 31 millones. También se realizó la emisión de la tercera serie de las obligaciones negociables de HRU por un monto equivalente a US$ 10,1 millones; así como también las cuatro reaperturas del fideicomiso financiero CVU III, que en total implicó la colocación de U$S 616,7 millones, lo que significó, en conjunto, la emisión de títulos de deuda más grande del año.

Fideicomisos financieros y obligaciones negociables, destacados en 2024

En lo que refiere a las emisiones de fideicomisos financieros y obligaciones negociables, los registros del año 2024, según Bevsa, se consolidaron como la segunda mayor operativa en los últimos 10 años, únicamente superado por 2018, cuando se registró una operativa de U$S 1.022,5 millones.

La operativa total de colocación de obligaciones negociables y títulos de fideicomisos financieros entre Bevsa y la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) fue de US$ 1.077 millones. De ese total, Bevsa acumuló el 92,2% de las emisiones, mientras que los restantes U$S 84,1 millones, que representan un 7,8%, fueron colocados a través de la BVM.