La informalidad laboral en Uruguay: ¿qué dicen los datos por departamento, sexo y tipo de empleo?

A la tradicional medición sobre informalidad laboral —que hasta el momento comprendía únicamente a las personas ocupadas que no estaban registradas en el sistema de seguridad social—, ahora el INE incluyó también la situación de los asalariados privados que sí realizan aportes al sistema, pero no por la totalidad de sus ingresos y a todos los familiares no remunerados del hogar.

Por tanto, con la nueva medición ampliada, los trabajadores informales son: los trabajadores por cuenta propia o empleadores, dueños de una unidad económica informal (es decir, que no está registrada ante la seguridad social); todos los familiares no remunerados del hogar; los asalariados y contratistas dependientes que no aportan a la seguridad social; y los asalariados privados que si bien aportan al sistema previsional, no lo hacen por la totalidad de su salario.