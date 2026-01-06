La operativa de Bevsa alcanzó un nuevo récord anual de US$ 100.000 millones en 2025

La operativa total de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa), alcanzó en 2025 los US$ 100.114 millones y registró un crecimiento anual de 12,1% frente a los US$ 89.293 millones de 2024.

El mercado de valores volvió a ser el principal motor de la actividad y concentró el 57% de la operativa total. En 2025 alcanzó un volumen de US$ 56.583 millones, lo que implicó un crecimiento de 13,8% respecto al año anterior y un nuevo récord anual en sus 31 años de operativa. Este resultado marcó el cuarto récord consecutivo, según informó la institución.

Dentro de este mercado, los certificados de depósito en el mercado primario continuaron como el instrumento predominante y representaron el 68% del total (37% en dólares y 31% en pesos). Les siguieron las letras en el mercado secundario, que explicaron el 30% del volumen negociado.

En el segmento de colocaciones primarias de obligaciones negociables y fideicomisos financieros , se canalizaron emisiones destinadas al financiamiento de la economía real por US$ 294,7 millones. Se destacaron los US$ 100 millones del Fideicomiso Financiero Infraestructura Renta Variable CMB-NewF I, los US$ 93 millones del Fideicomiso Financiero Camino a las Sierras I —destinado a la construcción de la doble vía de la ruta 9 entre la ruta 8 y la Ruta Interbalnearia—, el fondo para la renovación de la flota de transporte suburbano por US$ 43 millones y las notas de crédito hipotecarias del banco HSBC por US$ 40 millones.

Mercado de dinero, mercado de cambios y dólar forward

El mercado de dinero cerró el año con una operativa de US$ 35.397 millones, lo que representó un aumento de 11% frente a 2024 y explicó el 35% del total operado en BEVSA durante el año.

Al igual que en ejercicios anteriores, los préstamos interbancarios denominados “call”, con plazos cortos de uno a siete días, fueron el instrumento más utilizado. Estas operaciones concentraron el 95% del total del mercado y reflejaron su relevancia como herramienta clave de gestión de liquidez del sistema financiero.

El mercado de cambios alcanzó en 2025 una operativa de US$ 8.134 millones, con un crecimiento interanual de 5,9%. El dólar spot o contado continuó como el instrumento dominante y explicó nueve de cada diez transacciones cursadas a través de las pantallas de la institución.

No obstante, se destacó el crecimiento de la operativa de dólar forward, una herramienta de cobertura y previsibilidad cambiaria que alcanzó un volumen de US$ 909 millones, casi el triple de los US$ 363 millones registrados en 2024.

En el balance del año, volvieron a sobresalir los meses de julio y octubre, cuando la operativa mensual superó los US$ 10.700 millones. Ambos meses se convirtieron en el primer y segundo récord histórico mensual desde la creación de la bolsa en 1994.

“Los resultados de 2025 confirman la solidez del crecimiento que Bevsa ha mostrado en los últimos años y reflejan la confianza de los participantes en una infraestructura de mercado transparente, eficiente y confiable. El foco de la institución está puesto en continuar fortaleciendo los mercados, acompañar el desarrollo del sistema financiero y facilitar el financiamiento de la economía”, afirmó el gerente general, Diego Labat.